Monica, sorella Serena Rutelli/ “Nella Casa è fin troppo accomodante”

Monica Rutelli intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, sollecita la sorella Serena a tirare fuori le unghie. La 29enne, dentro la Casa del Grande Fratello 2019, si sta mostrando molto timida e pacata ma, proprio per questo, è molto amata. Quando era piccola come ben sapete, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno adottato entrambe e la loro storia ha già commosso l’Italia intera. La sorella Monica, senza ombra di dubbio è colei che la conosce meglio di chiunque altro e, proprio per questo motivo, ha voluto spronarla. “La vedo un po’ chiusa”, rivela per poi aggiungere: “Serena nella Casa è fin troppo accomodante”. Probabilmente non si “ribella” per timidezza: “Quello è un covo di vipere, c’è falsità!”, aggiunge la ragazza. Tra le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà, secondo Monica può fidarsi solamente di Francesca De Andrè. La sorella minore intanto, la descrive come una persona buffa che ama ballare la musica latinoamericana il reggaeton. Serena e Monica hanno preso insieme casa da qualche tempo, ma i loro genitori rimangono il punto fermo della loro vita.

Monica, sorella di Serena Rutelli: “Non è semplice avere un cognome così!”

Nella Casa del Grande Fratello 2019, Monica e Serena Rutelli avrebbero potuto fare il loro ingresso come concorrente unico? “In realtà non ce l’hanno chiesto. Non era il mio sogno ma il suo fin da piccola!”. E se mamma Barbara è contenta di questa esperienza televisiva, forse papà Francesco un po’ meno: “All’inizio non era d’accordo perché aveva paura delle critiche. Infatti sono arrivate, soprattutto sui social. Non è semplice portare un cognome importante. La gente parla tanto e pensa poco”. Monica racconta anche come è nata la passione per l’estetica, rivelando di lavorare in due negozi differenti ma della stessa catena. “Serena è bravissima a fare i massaggi!”. Entrambe sognano una bella famiglia ed è per questo che sia Alessandro (fidanzato di Serena) che Gennaro (compagno di Monica), vogliono sposarsi con le rispettive dolci metà. A tal proposito, Monica svela che andrà a vivere in Calabria per amore lasciando Serena a Roma: “Arriva un momento in cui ognuno deve prendere la sua strada”.

