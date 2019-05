Morgan/ Avances a Elettra Lamborghini: battute o vera passione? (The Voice of Italy)

Anche Morgan è tra i protagonisti di questa nuova edizione di The Voice of Italy 2019. E’ stata Simona Ventura a volerlo fortemente, sicura che potesse dare un contributo importante in ottica ascolti. L’artista, infatti, si è confermato un profilo molto frizzante e adatto alle dinamiche del programma. Nella scorsa puntata è stata protagonista del siparietto con Elettra Lamborghini: “Fammelo dire Elettra, hai veramente delle bombe… in squadra”. Una battuta che non è passata inosservata al grande pubblico di The Voice e che continua a far parlare anche nei giorni successivi alla puntata. In molti si chiedono se anche questa sera ci saranno scambi di battute tra Morgan ed Elettra Lamborghini. In ogni caso l’appuntamento odierno con The Voice si preannuncia movimentato, con tante nuove esibizioni e gag esilaranti. Anche tra i giudici…

Morgan, il giudice di The Voice Italia ci ha provato con Elettra Lamborghini?

Al di là della battuta sulle “bombe (in squadra)” di Elettra Lamborghini, Morgan non ha mai smesso di corteggiarla nella scorsa puntata. Eppure la ricca ereditiera è promessa sposa del fidanzato Afrojack, con un matrimonio che dovrebbe celebrarsi nel 2020. Nel corso della quarta puntata di The Voice, Morgan si è comportato come se la sua collega fosse single. Non sono passati inosservati i complimenti che le ha riservato nell’arco di tutta la serata: “Ma non è che hanno esagerato e ti hanno fatto troppo bella?“. Dalla battuta sulle curve all’approccio diretto. Morgan si è sbilanciato con Elettra Lamborghini, pur mantenendo toni sempre goliardici e ironici. I fan attendo sviluppi. Chissà che non possano esserci proprio nella puntata di questa sera.

Morgan sempre protagonista in tv

Nel bene o nel male il nome di Morgan continua ad essere molto chiacchierato nel mondo dello spettacolo. Prima di cominciare la sua avventura a The Voice, il cantante era stato chiamato in causa da Jessica Mazzoli al Grande Fratello. Sul tavolo la loro relazione, terminata nel peggiore dei modi, tra gossip e scintille mediatiche. “Sono sconvolta, quando Morgan parla mi viene un nervoso assurdo – aveva detto la Mazzoli a Domenica Live – Morgan dice un mare di bugie. La cosa brutta è che quando parla giura Dio. E io sono una persona molto credente, cristiana, è una gravissima offesa. Non si giura su Dio quando si dicono certe cose”. Un botta e risposta a distanza che non li ha mai visti confrontarsi direttamente. Anche perchè, adesso, Morgan ha altro a cui pensare. A cominciare dalla puntata di questa sera di The Voice…



