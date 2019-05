MORGAN/ Gaffe su Loredana Bertè e attacco a Guè Pequeno: fan furiosi (The Voice 2019)

Morgan non delude le aspettative e, nel penultimo appuntamento di The Voice of Italy 2019 dedicato alle Blind Auditions, non solo attacca Guè Pequeno (leggete in basso), ma commette una clamorosa gaffe su Loredana Bertè che ha fatto infuriare i fans della cantante. Tutto è accaduto quando sul palco, per l‘audizioni al buio, si è presentato il 17enne Andrea Bertè. Il giovane ha scelto il team di Elettra Lamborghini chiarendo di non avere alcuna parentela con Loredana Bertè. Morgan ha così deciso d’intervenire precisando che, in realtà, quello di Loredana Bertè è solo un nome d’arte. I fans della cantante calabrese si sono così scatenati sui social puntando il dito contro i coach di The Voice che, pur avendo una grandissima cultura musicale, ha commesso una gaffe considerato che la cantante si chiama davvero Loredana Carmela Rosaria Bertè mentre a scegliere un nome d’arte fu la sorella Mia Martini (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Morgan contro Guè Pequeno

Morgan è il primo a concludere la sua squadra a The Voice of Italy 2019. Continua la quarta Blind Audition “consigliando” i suoi colleghi, visto che può rimanere girato dalla parte dei concorrenti e vedere tutte le esibizioni. L’arrivo di Giulio Caputo sul palcoscenico di The Voice scatena un piccolo battibecco tra Morgan e Gué Pequeno. Il ragazzo, infatti, si presenta come trapper e rimane molto deluso quando nessuno si gira per lui. In particolare Guè, che è il suo mito. Il ragazzo contesta proprio lui e Morgan lo appoggia pienamente: “Fai bene, contesta, contesta sempre!” lo fomenta il cantante che poi lascia il palco di The Voice assieme a lui. “Secondo me farai strada, non ti arrendere!” gli consiglia infine il musicista. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Morgan pronto a chiudere il suo team

Morgan è pronto per la quarta puntata di Blind Audition di The Voice of Italy 2019, il talent show musicale condotto da Simona Ventura su Rai2. L’ex marito di Asia Argento si conferma uno dei coach più amati di questa edizione, apprezzatissimo dai concorrenti che fanno carte false per entrare nel suo team. Durante l’ultima puntata il primo a scegliere Morgan è Davide Vettore, concorrente di 37 che alleva galline. Sul palco porta un mix di “Piove” e “Walk on the wild Side” conquistando tutti i coach tranne Gigi D’Alessio. L’ex marito di Asia Argento è letteralmente rapito dalla sua performance al punto da salire sul palco e suonare la chitarra con la Ventura che urla: “buttatelo già dal palco”. Anche Guè Pequeno è rapito dal ragazzo: “Hai una vena di follia che trovo interessante”, ma anche alla fine il concorrente sceglie Morgan: “tu sei pazzo. E per questo mi piaci!”.

Le scelte di Morgan dell’ultima puntata di The Voice of Italy

Durante la terza serata di Blind Audition si esibisce che Andrea Faccenda di 21 anni. Sul palco porta “Con calma”, hit di Daddy Yankee, ma per lui non si gira nessuno tra le proteste generali del pubblico. Elettra Lamborghini interviene: “Sei bravo ma non mi è piaciuto l’approccio, mi aspettavo più fuego” sopportata anche da Guè Pequeno: “da cultore del genere, a livello di stile, eri da un’altra parte, mancava il groove”. Sul finale è il momento di Morgan che dice: “meglio essere diversi ma se stessi, che rinunciare alla propria personalità. Ci vuole coraggio a dire no”. La gara continua con Hindago, 24 enne dai lunghi capelli rasta color platino. “Stasera hai spaccato” – commenta Morgan – “hai fatto breccia nel cuore di Pequeno, il re del rap”. Anche Domenico Iervolino di anni 21 conquista l’attenzione del cantautore, ma il giovane ragazzo decide di entrare nel Team D’Alessio.

Morgan e il team a The Voice

Nel team di Morgan c’è spazio anche per Valergio Sgargino di 38 anni. Sulle note di “Bohemian Rapsody” dei Queen il concorrente conquista l’attenzione di tutti e quattro i coach. Una performance impeccabile che coinvolge anche il pubblico che gli regala una standing ovattino. “Da che pianeta vieni? commenta Elettra Lamborghini, ma il cantante sceglie di entrare nella squadra di Morgan, che entusiasta dice: “sarà un piacere lavorare con te”. Ecco il team Morgan al momento: Elisa Paschetta in arte Joe Elle; Marco Liotti;Francesco Bombaci; Felice Falanga; Erica Bazzeghini; Karen Marra; Noemi Mattei; Emanuela Caputo in arte Morgana; Matteo Camellini; Dominique Chillé Diouf.





