MORGAN/ Video, “Sono come Maradona in Serie B” (The Voice of Italy)

Morgan è uno dei coach della nuova edizione di The Voice of Italy 2019, il talent show condotto da Simona Ventura su Rai2. La prima puntata di debutto ha visto i coach impegnati nelle Blind Auditions con Morgan indiscusso protagonista. Il cantante si è presentato in smoking, papillon e camicia bianca merlettata attirando i consensi e i commenti del popolo dei social (e non solo). Il cantante, infatti, si è lasciato andare ad una serie di battutine con la collega Elettra Lamborghini parlando di forme. Tutto è nato da una frase della Lamborghini “Le donne intimidiscono” a cui Morgan ha replicato dicendo “soprattutto quando sono piatte…” riferendosi al seno della ricca ereditiera. Poi i due si sono nuovamente confrontati su Giorgia 16 anni da Trapani. La cantante è la leader di una girl band e ha deciso di partecipare a The Voice per “crescere musicalmente e come persona”. La ragazza conquista tutti con “No Roots” di Alice Merton al punto che Morgan per convincerla a scegliere lui sale sul palco per suonare il basso con lei. La Lamborghini allora si mette le scarpe e corre sul palco rischiando di uscire fuori di seno! Alla fine la ragazza però sceglie proprio la Lamborghini. Ecco i talenti finora entrati nel Team Morgan: Noemi, Emanuela Caputo, Matteo e Diablo

Morgan: “ringrazio Simona Ventura”

Il ritorno in Rai di Morgan si deve particolarmente a Simona Ventura che ha convinto il neo – direttore Carlo Freccero. “Ringrazio Simona perché ha perorato la mia causa con l’azienda e con Freccero, che non è un direttore come gli altri” ha dichiarato alla stampa il cantautore, che con la Rai ha vissuto rapporti altalenanti negli ultimi anni. Morgan, infatti, alcuni anni fa è stato escluso dal Festival di Sanremo per alcune sue dichiarazioni sulle droghe che non sono passate affatto inosservate. “Sono qui perché ho una grande fiducia nella Rai nonostante mi abbia cacciato in maniera brutta e immotivata” ha detto Morgan, che non nasconde allo stesso tempo di amare l’azienda pubblica essendo composta da persone di grande professionalità. “Per me è una occasione fantastica portare qui la mia professionalità” ha detto il cantautore, che hai poi sottolineato: “o visto come si lavora negli altri posti, e, nonostante tutto, la Rai è molto meglio. Punto a far qualcosa di bello”.

Morgan su Gigi D’Alessio

Morgan e il ruolo di coach. Non è una novità per il cantautore italiano che nel corso degli anni è passato dal ruolo di giudice di X Factor a quello di Amici e poi di The Voice. “Ma sì, è un ruolo che ho interpretato per tanti anni, è come vedere Maradona in serie B, non sta bene, non sta tanto bene. Forse dovrei essere il direttore artistico globale della situazione” ha detto alla stampa. Poi parlando dei suoi colleghi di avventura, Morgan non ha nascosto di aver fatto una bella scoperta su Gigi D’Alessio: “è fantastico. Non lo conoscevo bene. Una persona d’oro e sono contento di lavorare con lui perché sia umanamente che professionalmente è una grande risorsa. Mi sto trovando molto bene” ha rivelato il cantante durante un’intervista rilasciata a Red Ronnie.

Il video di Morgan “Amore assurdo”

