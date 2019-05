Muriel Bassi, lite con Andrea Zelletta/ Uomini e donne, video: “Mi hai rotto le…”

Uomini e donne torna in onda oggi con la prima puntata del trono classico della settimana interamente dedicata proprio ad Andrea Zelletta e alle sue corteggiatrici a cominciare da Muriel Bassi con la quale le cose non vanno poi così bene. Il tronista continua a districarsi tre tre corteggiatrici ma sembra ormai certo che Muriel Bassi sia ormai vicina all’addio. Il video anticipazioni della puntata di oggi del trono classico che potete vedere cliccando qui, mostra chiaramente l’ennesimo scontro tra i due avvenuto dietro le quinte del programma dopo quello che è successo la scorsa settimana. La corteggiatrice è convinta che tutto quello che le fa non ha mai senso e, soprattutto, non è apprezzato da Andrea che continua a inveirle contro e avere dei dubbi su di lei tant’è che Muriel gli domanda: “Che mi tieni a fare qua se hai dei dubbi su di me?”

MURIEL BASSI LASCIA LO STUDIO?

Anche dietro le quinte le cose non sono andate meglio visto che la corteggiatrice ha continuato a discutere con Andrea Zelletta: “Sono tante le cose che avevo da dirti tipo di andare affanc*lo…“. Il tronista anche questa volta non la prende molto bene e così va via mandando all’altro paese la corteggiatrice a sua volta. Come sarà finita poi? Il video anticipazioni di Uomini e donne non mostra il resto e nemmeno se il tronista e Muriel Bassi alla fine abbiano fatto pace o meno ma sembra proprio che questa volta la rottura sia ormai vicina e che la bella mora potrebbe non solo non presentarsi in puntata ma nemmeno alla scelta. Lei stessa in un’intervista a Uomini e donne Magazine ha svelato: “Ho tanti dubbi. Inizio a pensare che Andrea non sia capace di sorridere della mia felicità, ma preferisca vedermi sbraitare in studio per lui. Vuole tirare fuori il mio lato peggiore. Sono stanca di osservare i suoi soliti comportamenti: passiamo insieme una bellissima esterna, piena di emozioni, poi dopo dieci minuti corre tra le braccia di un’altra corteggiatrice. Sono persino stufa di ascoltare la sua solita giustificazione: ‘Sono me stesso‘”. Come andrà a finire?

