Muriel Bassi/ Presto l’addio a Uomini e Donne? Ancora liti con Andrea Zelletta

Ancora problemi per Muriel Bassi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Un percorso complicato quello della corteggiatrice che ha nuovamente litigato con Andrea Zelletta. In puntata i due discutono animatamente per il comportamento che il tronista ha con le altre corteggiatrici (Natalia e Klaudia). Muriel lamenta di aver dovuto dire no ad alcune importanti situazioni lavorative e di aver messo lui e la loro conoscenza davanti a tutto. Ciò che però accadrà nelle prossime puntate porrà Muriel Bassi in una situazione ancor più sgradevole. Il fatto che tra loro ci siano costantemente litigi porterà Andrea a porsi numerose domande su come potrebbe essere la loro relazione fuori da Uomini e Donne. A differenza di Klaudia e Natalia, Andrea con Muriel continuerà a trovare molti ostacoli.

ANDREA ZELLETTA ELIMINA MURIEL?

Proprio queste sono le motivazioni che potrebbero portare molto presto Andrea Zelletta a dire addio a Muriel Bassi per concentrare la fine del suo percorso a Uomini e Donne su due corteggiatrici: Klaudia e Natalia. Eppure, solo alcuni giorni fa, al magazine di Uomini e Donne il tronista ha dichiarato: “Con Muriel si crea questo strano meccanismo per cui prima litighiamo, ma poi riusciamo a fare pace in un attimo. E’ un tornado e quel suo lato del carattere così impetuoso è quello che mi piace di più. Quando stiamo insieme torna il sole.” Questo basterà ad Andrea per tenerla in studio? Lo scopriremo soltanto nelle prossime puntate del dating show di Canale 5.

