Muriel Bassi va via/ Uomini e donne: Andrea Zelletta corre a riprenderla?

Muriel Bassi lascia il trono classico di Uomini e Donne. Almeno per la puntata odierna. La corteggiatrice di Andrea Zelletta, stanca di essere messa in secondo piano dal tronista pugliese che continua ad avere dei dubbi sulla sua sincerità, dopo un’accesa discussione, decide di alzare i tacchi e andare via. Nelle precedenti puntate del dating show di canale 5 dedicate al trono classico, Muriel Bassi ha più volte spiegato che, nel momento in cui andrà via, lo farà definitivamente. Quella di oggi, dunque, sarà la sua utima puntata? Andrea, da parte sua, ha più volte spiegato di essere molto interessato alla Bassi, ma di non fidarsi totalmente di lei a causa delle reazioni che, spesso, giudica eccessive. Parere condiviso da Tina Cipollari che, nella scorsa puntata, ha definito Muriel un’esibizionista. Ma cos’è successo esattamente per convincere Muriel ad andare via?

Muriel Bassi va via da Uomini e Donne: Andrea Zelletta la convince a restare?

La settimana di Uomini e Donne riprende con Andrea Zelletta. Una scelta del tronista pugliese scatena la rabbia di Muriel Bassi che, dopo un’accesa discussione, decide che è arrivato il momento di lasciare il trono classico e tornare alla propria vita. A scatenare la rabbia di Muriel è la richiesta di Andrea di organizzare due giorni in casetta per poter trascorrere del tempo con tutte e quattro le corteggiatrici, libere di presentarsi o meno. Muriel decide di presentarsi in casetta dove avviene un duro confronto con Andrea. La decisione di andare via, però, arriva quando la Bassi guarda cos’è successo tra il tronista e Klaudia. Le immagini dell’esterna scatenano la gelosia e la rabbia della corteggiatrice che, stanca di aspettare delle conferme che non arrivano, decide di eliminarsi. Il suo, però, sarà un addio definitivo?

