Muriel lascia Uomini e donne?/ Video: “Sei venuto a casa mia, e adesso?”

Ad un passo dalla scelta sembra proprio che Muriel sia ancora in crisi così come Andrea Zelletta. Il tronista di Uomini e donne continua a ribadire il fatto che non ha ancora una scelta e, quindi, fino a quel momento non si sbilancerà e si comporterà in questo modo fino tra baci, incontri e appuntamenti romantici. Cosa succederà nella puntata di oggi? Le prime novità arrivano dal primo anticipazioni della puntata in cui non solo vediamo Andrea ancora alle prese con le sue corteggiatrici ma anche Muriel stufa di tutto quello che sta succedendo. In particolare, i due sono usciti insieme in esterna ed è stato proprio in quel momento che lei continua a ribadire il fatto che la sua voglia di conoscere la sua famiglia era un passo in avanti nella loro conoscenza, un passo importante ma tutto è stato vano con quello che ha fatto in seguito. Clicca qui per vedere il video del momento.

MURIEL LITIGA CON ANDREA ZELLETTA IN ESTERNA

Nella puntata di oggi del trono classico, Andrea Zelletta ammette: “So che ci stanno male, so che non è facile, so tutto ma non mi sono mai nascosto dietro un dito” ma dall’altro lato Muriel sembra non capirlo fino in fondo e quando lo incontra in esterna lo chiarisce: “Sei venuto a casa mia, sono l’ultima che hai baciato, cosa devo fare dopo che hai fatto due esterne insipide, cosa devo fare adesso“. Come se non bastasse la bella corteggiatrice ha da dire la sua anche sulle sue concorrenti e su Klaudia rea di aver passato mesi a “farsi gonfiare la vena”, e poi? E’ andata via. In realtà la sua rivale oggi tornerà in studio e a quel punto farà notare che il tronista dice le stesse cose a tutte loro, quando cambieranno le cose?

