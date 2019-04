Nadia Toffa/ Dopo l’infortunio alla mano, chemio nello stesso ospedale di Berlusconi

Nadia Toffa torna ad affrontare la chemioterapia. Dopo quello che è successo nei giorni scorsi e l’annuncio dell’addio al suo fidanzato, la bella iena si è ritrovata nuovamente in ospedale questa mattina per una nuova seduta di terapia ma questa volta non era da sola visto che il suo caro amico Max le rimane accanto, momento dopo momento. Lui era con lei in ospedale mentre lottava tra la vita e la morte e lui è ancora al suo capezzale oggi per sostenerla e intrattenerla durante l’ennesima seduta di chemioterapia nello stesso ospedale in cui è ricoverato Silvio Berlusconi oggi per quella che sembra essere una colica renale acuta. Lei stessa ha postato una foto che la ritrae insieme al suo caro amico al San Raffaele e poi ha scritto: “Ciao ragazzi qui si sorride sempre anche sotto chemioterapia. Lui è il migliore amico che non mi abbandona mai ❤️ baci solari“. Per fortuna la iena ha sempre il sorriso bene in vista e questo commuove e fa tirare un sospiro di sollievo.

NADIA TOFFA TRA CHEMIO E INFORTUNIO ALLA MANO

Proprio nelle scorse ore in molti si erano preoccupati per lei per via di uno strano movimento che hanno notato alla mano. Secondo i suoi appassionati fan, Nadia Toffa ha un problema alla mano e dopo tante illazioni e domande, alla fine proprio la iena ha risposto sui social postando una foto con il suo cane e confermando: “Ciao ragazzi sono a casa con la mia principessa Totó. In tanti vi siete accorti che muovo male la mano sinistra. Che bravi siete; mi sono fatta male; passerà presto. Complimenti a voi e viva i nostri fratelli pelosi (tutti quanti)”. L’importante è non perdere il sorriso e sicuramente la bella e dolce Nadia ormai sta combattendo da oltre un anno senza mai perderlo, almeno non a favor di social e telecamera. Ecco il suo ultimo post:





