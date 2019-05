Nadia Toffa “è strana”/ Il suo comportamento preoccupa i fan, lei: “Puntata speciale”

Nadia Toffa è sempre dolce e ha un sorriso quasi disarmante. Lo sfoggia sui social e lo ha fatto anche ieri sera in tv durante la puntata de Le Iene Show ma qualcosa è andato storto e i fan, anche questa volta, si sono accorti di qualcosa di strano. In tempi non sospetti, almeno quelli più attenti, avevano notato il problemino alla mano che poi la stessa iena ha confermato sui social con tanto di ringraziamenti e di promesse di guarigione, ma cosa è successo questa volta? Come sempre ieri sera è andata in onda una speciale puntata de Le Iene Show della domenica sera e in molti si sono riversati sui social per dire la loro sul comportamento di Nadia Toffa additandolo addirittura come “molto strano”. Alcuni si sono “lamentati” per il suo tono di voce davvero troppo alto e più acuto del solito, quasi urlato. Ma altri sono andati oltre.

I DUBBI DEI FAN SUL SUO COMPORTAMENTO

Dopo quello che hanno visto a Le Iene ieri sera, alcuni fan l’hanno trovata molto spesso fuori contesto e pronta a commentare cose che non erano molto inerenti all’argomento trattato e questo ha preoccupato tutti tanto che qualcuno ha addirittura rilanciato: “Mi si stringe il cuore” convinto che si tratti di comportamenti dovuti al cancro. Ma sarà davvero così? Nadia Toffa su questo tace e proprio poco fa è tornata su Instagram per pubblicare una foto del look di ieri sera e scrivere: “Buongiorno amici carissimi. Ieri è stata una puntata davvero speciale. Buona giornata a tutti. Tra poco si inizia a lavorare. Stamattina dormito un pochino di più visto l’ora in cui ho finito di lavorare. Baci solari. Un Grazie speciale a chi mi rende carina“. Cosa sarà successo questa volta? La Iena risponderà ai fan?

Ecco il suo post Instagram di questa mattina:





