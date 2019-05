NADIA TOFFA/ “Ecco il dottor Fabrizio: è lui che mi ha rimessa in piedi!”

L’attenzione nei confronti di Nadia Toffa e le sue condizioni di salute è sempre molto elevata da quando la conduttrice de Le Iene Show ha reso di dominio pubblico la sua lotta contro il cancro. Nadia non manca mai di condividere con i suoi tantissimi followers anche i momenti di vita quotidiana più crudi, quelli che ad esempio la vedono reduce da un ciclo di chemioterapia. L’ultimo, per esempio, si è rivelato particolarmente pesante per la conduttrice, che si è vista costretta a dare forfait negli ultimi appuntamenti con “Le Iene Show” mandano in apprensione tutti i suoi sostenitori. La fibra della Toffa, però, come abbiamo avuto modo di osservare in questi mesi è di quelle forti: Nadia ha voglia di vivere e questo gioca a suo favore. Poi però, accanto a lei, ci sono anche persone speciali che fanno la differenza: e lei è la prima ad ammetterlo. Un esempio? Il suo dottore…

NADIA TOFFA CON IL DOTTOR FABRIZIO

Proprio il suo dottore è stato il protagonista dell’ultimo post su Instagram di Nadia Toffa, che ha sentito il bisogno di cantare le lodi del suo magico “dottor Fabrizio”. Ecco le parole della conduttrice de “Le Iene Show”:”Lui si chiama @dottfabrizio un mio grande amico ma soprattutto un grande professionista; colui che mi ha letteralmente rimesso in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia. La sua riabilitazione mi ha donato nuova linfa. Sapete bene che non ho interessi di alcun tipo ma dico sempre la pura e semplice verità. Grazie Fabrizio e buona serata a tutti”. Il profilo taggato da Nadia Toffa è di recente creazione su Instagram (solo 2 post per lui) e fa riferimento al dottor Fabrizio Giardina. Per lui, stando alla popolarità di Nadia Toffa, non poteva esserci “recensione” migliore…





