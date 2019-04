Nadia Toffa ha lasciato il fidanzato Max/ “Non si è ricordato mai una chemio o…”

E alla fine anche Nadia Toffa è rimasta single. Solo pochi mesi fa la bella iena aveva deciso di presentare ai suoi fan, via social, una sorta di fidanzato, che lei stessa non ha voluto etichettare, ma adesso sembra che tutto sia finito e per motivi validissimi, almeno secondo quanto lei stessa ha raccontato poco fa sui social. Dopo una Pasqua un po’ complicata passata tra famiglia e chemioterapia il giorno di Pasquetta, alla fine Nadia Toffa ha regalato ai fan un buongiorno un po’ amaro oggi annunciando: “Tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente!“. Le accuse che la iena rivolge al suo ex, il bel Max, sono chiare visto che, a quanto pare lui non le è stato accanto come doveva e che lei ha deciso di guardare avanti cercando una persona che possa starle vicino in tutto e per tutto.

L’ANNUNCIO DI NADIA TOFFA

Nel lungo post Nadia Toffa poi scrive: “Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima ; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?! Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. E buoni scampoli di vacanza anche se il tempo è guasto. Ma chi se ne importa. Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi“. I commenti non sono mancati e da chi regala a Max “dello st*onzo” senza conoscerlo a chi si limita ad appoggiare la decisione di Nadia Toffa (Simona Ventura compresa) ma alla fine ha chiarito anche che il suo messaggio è solo uno sfogo e non è alla ricerca di un nuovo amore: “Ovviamente non sono in cerca; vorrei solo il vostro parere. 🤣 vi strapazzo di baci. E aspetto vostro parere. Grazie”. Sicuramente l’affetto non le mancherà fino a che un nuovo amore non incrocerà il suo cammino.

Ecco il post condiviso su Instagram poco fa:





© RIPRODUZIONE RISERVATA