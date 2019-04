Nadia Toffa/ “La chemioterapia stavolta è stata più pesante delle altre…”

Nadia Toffa torna sui social per gli auguri di Buona Pasqua e Pasquetta. Questi giorni di festa sono stati utili per riposare, visto che sta proseguendo i suoi cicli di chemioterapia. «Buongiorno splendori, qui si riposa ascoltando il silenzio. Dopo la chemioterapia mi ci voleva una bella dormita», ha scritto la conduttrice e inviata de “Le Iene” in un post pubblicato su Instagram. Non è sicuramente un momento facile per Nadia Toffa, ma lo sta affrontando con la stessa grinta e determinazione che le ha permesso di rimettersi in sesto dopo il primo malore, quello da cui ha scoperto di dover cominciare una battaglia contro il tumore. «Questa volta è stata più pesante delle altre», ha aggiunto riferendosi alla chemioterapia. «Ma si sorride sempre. La vita è meravigliosa, buon tutto vi voglio bene assai», ha concluso Nadia Toffa nel suo post. Amici e colleghi l’hanno subito riempita di “like” e commenti.

NADIA TOFFA, LA CHEMIOTERAPIA E LA TENACIA DEL PAPÀ

Ieri invece Nadia Toffa ha presentato suo padre sui social. In occasione della Pasqua, l’inviata e conduttrice de “Le Iene” ha pubblicato un selfie in compagnia di quello che è senza dubbio l’uomo più importante della sua vita. «Buongiorno amici cari. Vi presento il mio superPapà. Passiamo la Pasqua insieme in famiglia», ha scritto nella didascalia al post su Instagram. E poi ha spiegato cosa gli ha trasmesso in questi anni. «Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai. Sei mitico e speciale». Infine, ha colto l’occasione per fare i suoi auguri di Buona Pasqua ai tantissimi followers. «Buona resurrezione a tutti. Gesù ci protegge e ci guida. Un abbraccio immenso a tutti voi e alle vostre famiglie». Anche in questo caso è stato boom di “mi piace” e commenti. Tra questi quello di Elena Santarelli, che le ha scritto: «Sempre.. bel papà che hai Nadia». E dopo tante reazioni Nadia Toffa ha aggiunto: «Il mio papi è commosso dai vostri calorosi messaggi e vi ringrazia. Vi adoro».





