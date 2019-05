Nadia Toffa sta male: assente a Le Iene/ “Perché? Terapia pesante, diremo come sta..”

Nadia Toffa non condurrà l’ultima puntata di questa stagione de “Le Iene”. Lo ha annunciato il programma di Italia 1 con un post pubblicato sui social. «Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà con noi». La battaglia della giornalista bresciana contro il tumore è ostinata, ma al tempo stesso anche molto dura. La conferma arriva proprio dai colleghi: «Nadia ha iniziato una cura molto stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa». I fan però devono stare tranquilli, perché «Nadia ci ha promesso che nei prossimi giorni ci terrà aggiornati sulla sua battaglia». E quindi anche se la stagione televisiva de “Le Iene” volge al termine, ci sarà comunque spazio per parlare di Nadia Toffa e delle sue condizioni di salute. «Sul nostro sito e sui social sarete informati sulle condizioni della nostra guerriera». Il post della trasmissione si conclude con un augurio: «Tutta la redazione de Le Iene le manda un grosso abbraccio e le urla fortissimo “Forza Nadia”!!!».

NADIA TOFFA ASSENTE A LE IENE: LA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE

Dopo il post de “Le Iene” su Nadia Toffa c’è stato un vero e proprio boom di commenti. Tanti cuori per la conduttrice e inviata, ma anche emoji preoccupate, del resto negli ultimi tempi non erano mancate perplessità sulle sue condizioni. E in effetti la giornalista bresciana, sempre molto attiva sui social, negli ultimi due giorni non ha postato nulla sui suoi account. L’ultimo messaggio risale al 10 maggio, quando Nadia Toffa ha condiviso un selfie con i suoi fan. «Buongiorno con allegria. Vi auguro una giornata solare», aveva scritto Nadia Toffa. Lo scorso 22 aprile aveva invece rivelato, sempre sui social, di essersi sottoposta ad una chemioterapia più pesante delle solite. E in quel caso dovette riposarsi: «Buongiorno splendori, qui si riposa ascoltando il silenzio. Dopo la chemioterapia mi ci voleva una bella dormita. Questa volta è stata più pesante delle altre. Ma si sorride sempre». In effetti Nadia Toffa non ha mai perso il sorriso, neppure nei momenti più complessi della sua battaglia. Un esempio per quanto come lei combattono contro il tumore.





