Nadia Toffa torna sui social, ma come sta?/ Foto “Mi mancate proprio tanto”

Nadia Toffa torna sui social e rompe il silenzio. La conduttrice e inviata de “Le Iene” si è mostrata ai fan con il volto stanco, ma sempre coraggioso. Dopo aver saltato l’ultima puntata del programma di Italia 1, facendo preoccupare i suoi fan, Nadia Toffa non aveva più dato sue notizie. Questo suo post ha fatto tornare il sorriso ai fan: la giornalista bresciana ha voluto ringraziare i suoi fan per la vicinanza e l’interesse che le hanno dimostrato e per l’interesse riguardo le sue condizioni fisiche. «Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo… vi bacio tutti da qui», ha scritto Nadia Toffa nel post pubblicato su Instagram. E subito è stato boom di “like” e commenti, tra cui quello di Roberta Rei. La Iena ha scritto tra i tanti commenti: «Che sei bella», con un cuoricino.

NADIA TOFFA TORNA SUI SOCIAL, MA COME STA?

Nadia Toffa non ha potuto presenziare all’ultima puntata de “Le Iene” a cause delle terapie a cui si sta sottoponendo per combattere il cancro. Ma le cure si sono rivelate troppo forti, tanto che la giornalista bresciana ha dovuto rinunciare all’ultima puntata perché particolarmente stanca. Le cure stanno mettendo alla prova il suo corpo, ma Nadia Toffa si conferma determinata e si conferma un grande esempio per chi sta conducendo la sua stessa battaglia. Ma nella foto in cui mostra il viso stanco e provato non è sola: c’è l’immancabile spalla, la sua Totò, che spesso le fa compagnia, soprattutto nei suoi riposini. In molti l’avevano esortata nelle ultime ore a farsi sentire, perché il suo silenzio preoccupava, e quindi Nadia Toffa ha accontentato i fan cogliendo l’occasione per rassicurarli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA