Naomi Mele/ Foto, dopo un tuffo al mare pronta a tornare a ballare (Ciao Darwin 2019)

Naomi Mele ha approfittato dell’assenza di Ciao Darwin 8 in tv per staccare qualche ora. La ritroviamo in settimana a Marina di San Nicola, frazione di Ladispoli, pronta a gustarsi le belle giornate e qualche spicchio di sole. Costume nero e vestaglia rosa antico con ricami floreali, per un successo assicurato. Un giorno in libertà, come sottolinea nel commento. Tutti i fan si lanciano in complimenti più o meno espliciti e non manca qualche emoji sorridente da parte di Gracia de Torres, che conquista un cuoricino da parte della ballerina. Clicca qui per guardare la foto di Naomi Mele.

Naomi Mele, Ciao Darwin: non ama internet e…

Qualcuno degli ammiratori della ballerina di Ciao Darwin Naomi Mele potrebbe rimanere comunque deluso dall’assenza social della danzatrice bionda, anche se in realtà non ha mai mostrato una forte passione per la vita online. Preferisce di sicuro la compagnia di amici e colleghe ed infatti scopriamo solo grazie alle Stories di Giada Farano che ha trascorso il martedì sera in sala giochi, a sconfiggere Adriano Bettinelli ad un videogioco. Quale? Dance Dance Revolution, naturalmente.

La foto al mare

