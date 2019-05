Naomi Mele/ Foto, la ballerina di Ciao Darwin lancia una sfida ma a chi?

“Ti sfido” dice Naomi Mele in uno degli ultimi post su Instagram, il giorno successivo alla precedente puntata di Ciao Darwin 8. Lo sguardo della ballerina indica proprio questo suo stato d’animo, stranamente seria ed in total black. Vestito in pelle e giacchetta con le frange, con sullo sfondo un muro di mattoni che fa molto underground. Intrigante secondo alcuni fan e fantastica secondo altri, che hanno fatto a gara per lasciare il like a Naomi. Clicca qui per guardare la foto di Naomi Mele. Un’immagine forse distante da come siamo abituati a vederla, sorridente e solare come sempre. “Ci sono legami che non hanno bisogno di nessuna descrizione”, scrive qualche giorno più tardi in un altro post, mentre posa al fianco di Nicol Luzardi e Benedetta Piacentini. Uno scatto in bianco e nero che non toglie nulla alle risate delle tre ballerine, splendide ed in pieno divertimento. “Anche io vi voglio bene”, scrive la collega Gessica Taghetti in un commento. L’ex ballerina di Amici cattura subito l’attenzione di Naomi e Nicol, che le rispondono con tanto di cuori. Clicca qui per guardare la foto di Naomi Mele, Nicol Luzardi e Benedetta Piacentini.

Naomi Mele: nel suo profilo poco attiva, ma su quello delle colleghe…

I fan di Naomi Mele e di Ciao Darwin 8 sanno bene che la ballerina non è molto attiva sui social. Ma solo per quanto riguarda il suo profilo personale, dove ogni scatto e post viene pensato e studiato nei minimi particolari prima di essere pubblicato. Per scoprire invece altri lati della personalità di Naomi occorre seguire le altre ballerine, dato che nelle Stories delle amiche appare spesso e volentieri. Dalla foto in cui cavalca una mucca finta presente nelle Stories di Nicol Luzardi, che ci aggiunge del suo: “Ma c’è una mucca sopra quella mucca”, commenta con ironia. Fino a quelle di Giulia Spalletta in cui la vediamo alla guida dell’auto. Per non parlare dello scatto al fianco di Marco Pipani durante una delle ultime prove, con tanto di linguaccia. Insomma, Naomi non è solo quella ragazza dallo sguardo fatale che spezza il cuore di tanti ammiratori, ma soprattutto una ragazza semplice che ama il divertimento, sorridere e far ridere.

Ti sfido

Visualizza questo post su Instagram 𝗜 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂. Un post condiviso da NAOMI MELE (@naomimele) in data: Mag 2, 2019 at 1:10 PDT

Legami senza bisogno di spiegazioni





© RIPRODUZIONE RISERVATA