Naomi Mele/ Normalità e malinconia, il volto sensibile della ballerina (Ciao Darwin)

Naomi Mele ha deciso di ribaltare il suo rapporto con i social, condividendo alcuni scatti con i fan di Ciao Darwin 8. Chi segue la ballerina da qualche tempo, sa bene come può essere difficile per la biondina dallo sguardo intrigante scegliere di pubblicare qualcosa durante la settimana. Quando spunta qualche post, gli ammiratori più storici sanno bene che potranno ammirare uno scatto professionale ed è così anche questa settimana. Vedremo se questa splendida partecipazione al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti aprirà per lei le porte di qualche altra trasmissione. Di sicuro talento e bellezza di questa ragazza non si mettono in discussione.

Naomi Mele, Ciao Darwin 8: quando arriva l’estate?

Naomi Mele sceglie di mostrarsi in un outfit di sicuro impatto a un solo giorno di distanza dalla puntata di oggi di Ciao Darwin. Soprattutto se si pensa al maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane. Felpa grigia e sulle spalle un maglioncino di lana della stessa nuance, con pantaloni elasticizzati blu metallizzato. Il successo è assicurato. Clicca qui per guardare la foto di Naomi Mele. Il lato più genuino della ballerina ci viene mostrato come sempre grazie alle Stories. La vediamo con il nipotino, pronta a ridere e scherzare e poi improvvisamente nostalgica. Data la giornata di pioggia, non c’è niente di meglio che ascoltare una cover della celebre canzone Oggi sono io, firmata da Alex Britti.

Meno uno…

Visualizza questo post su Instagram ǝuıʇnᴚ #menouno #ciaodarwin #terredesolate #sdl Un post condiviso da NAOMI MELE (@naomimele) in data: 16 Mag 2019 alle ore 12:45 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA