Naomi Rivieccio/ “Da X Factor ad Aladdin, ma la morte di mio padre…” (Vieni da me)

Naomi Rivieccio e il rapporto con la musica: ne ha parlato a Vieni da me, dove è stata accolta con la canzone di Aladdin. L’ex concorrente di X Factor, che ha chiuso l’anno scorso al secondo posto, ha realizzato infatti le versioni italiane delle canzoni della Principessa Jasmine. «Ero sorpresa di aver chiuso al secondo posto, non pensavo neppure di arrivare in finale. Ho una percezione diversa, quindi non sento di essere mai abbastanza», ha detto a proposito di X Factor. Poi è arrivata questa grande opportunità: «Questa visibilità mi ha dato la possibilità di dare la voce a Jasmine nelle parti cantate». Naomi Rivieccio si è detta entusiasta per questa occasione: «È stata un’emozione pazzesca. È un periodo bellissimo». La giovane artista partenopea ha raccontato anche i suoi inizi: «Ho cominciato a cantare a quattro anni grazie a mia madre. Sono innamorata della musica classica, mi ha dato tanto. A X Factor l’ho messa da parte perché volevo divertirmi e stare bene».

NAOMI RIVIECCIO A VIENI DA ME: “LA MORTE DI MIO PADRE…”

Naomi Rivieccio a Vieni da me ha parlato anche della sua vita privata. Per lei non è stato facile crescere senza padre, ma sua madre le ha permesso di realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo della musica. «Ho perso mio padre che avevo sei mesi. È stato un evento tragico, perché è morto in un incidente stradale. Mia madre si è ritrovata con tre figlie da crescere, ma è riuscita a non farci mancare nulla». L’ex finalista di X Factor ha ricostruito la dinamica di quella tragedia. «Io ero nel passeggino, mia sorella era con mio padre. Una moto li ha travolti: mia sorella si è salvata, mio padre no. Non è stato facile, erano tutti presenti. Abbiamo avuto bisogno di tanto tempo per risanare questa ferita. Le mie sorelle ricordano quasi tutti di quel giorno». La morte del padre ha creato un vuoto incolmabile nella sua vita: «Forse solo la musica lo ha riempito. Ho sofferto tanto da bambina: guardavo le altre bambine e mi sentivo diversa».

