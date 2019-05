Natalia Paragoni/ Gli 8 like della discordia: poi stuzzica Andrea… (Trono Classico)

Natalia Paragoni è in “lizza” inseme a Klaudia Poznańska per conquistare il cuore di Andrea Zelletta, attuale tronista del trono classico di Uomini e Donne. Proprio oggi, giovedì 23 maggio 2019, a partire dalle 14.45 circa, si apriranno su Canale 5, le battute finali del programma, in attesa delle scelte in diretta della prossima settimana. Dopo avere messo da parte gli ultimi dubbi e le piccole incertezze, adesso il pugliese pare avere le idee più chiare su colei che potrà diventare a breve la sua nuova fidanzata ufficiale. Klaudia e Natalia, come avrete avuto modo di vedere anche da soli, sono particolarmente diverse ed è per questo che il tronista, dovrà fare per forza di cose una scelta, in favore di una piuttosto che di un’altra. Se Klaudia ha sempre dato al ragazzo numerose certezze, Natalia ha avuto modo di stuzzicarlo in più di una occasione, per lasciarlo vivere sempre nell’incertezza, con i piedi poco stabili al suolo.

Natalia Paragoni, i famosi 8 like: la corteggiatrice stuzzica il tronista

Natalia Paragoni ultimamente, ha anche fatto ingelosire Andrea Zelletta. Ed infatti, nel corso dei precedenti appuntamenti che sono andati in onda, la corteggiatrice avrebbe messo 8 like su Instagram alle fotografie di un ragazzo. Il tronista del trono classico di Uomini e Donne, le ha fatto notare questo atteggiamento, tirando fuori tutta la sua gelosia. Ed infatti, questa situazione lo aveva particolarmente infastidito e non aveva fatto nulla per nasconderlo. Natalia, da sempre molto ironica, ha risposto al malumore del ragazzo mettendo anche alle fotografie del suo account ufficiale 8 like, gli stessi che avevano acceso la discussione tra di loro. Il tronista “stuzzicato” a dovere cadrà tra le sue braccia in maniera definitiva? Questo pomeriggio, andranno in onda su Canale 5, le battute finali. Nel corso della puntata, Andrea riferirà di essere pronto alla scelta e si parlerà anche di un presunto incontro lontani dalle telecamere proprio tra Zelletta e la Paragoni. Salvo colpi di scena delle ultime ore, la scelta del tronista dovrebbe proprio essere Natalia: voi che ne dite?

