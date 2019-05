Natalia Paragoni, lite con Andrea Zelletta/ Video Uomini e donne: “Sei un palo!”

Uomini e donne torna in onda oggi con la prima puntata del trono classico e un nuovo scontro per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La corteggiatrice tornerà in studio in preda alle lacrime e non solo perché ancora una volta la lite sarà servita su un vassoio d’argento anche se le cose miglioreranno in esterna, in un incontro cuore a cuore. Sono tanti i video che gli appassionati di Uomini e donne e di Natalia Paragoni dovranno vedere oggi a cominciare dall’incontro fuori dagli studi del programma dopo la scorsa puntata. La corteggiatrice ci tiene a precisare che “lei sbaglia sicuramente meno di lui” e questa volta lo fa con tanto di sorriso tenero sulle labbra a cui nemmeno il tronista riesce a resistere ma una volta tornati in studio lei rivolgendosi a Maria De Filippi sottolinea: “Lui fa tutto per tutte tranne che per me”.

LITE IN STUDIO MA IN ESTERNA…

Natalia Paragoni è convinta che dopo la scelta di Andrea di andarla a recuperare durante la scelta di Ivan Gonzalez, il suo interesse poi è svanito e si è concentrato sulle altre e dopo la visione dell’esterna con Muriel, esplode: “Sei un palo, un palo che sta lì fermo per farsi vedere senza voler dire e fare niente”. Tutta un’altra atmosfera è quella in esterna. I due sono molto vicini e insieme vanno a largo mentre lei lo spinge a fare qualcosa di più: “Non pensavo di provare quello che sto provando, lo so”. Lui sembra contento di queste parola ma poi si torna in studio dove è Klaudia la protagonista. Clicca qui per vedere il video del momento.

