Natalia Paragoni/ Video Uomini e donne: “Avevo voglia di vedere Andrea ma…”

Andrea Zelletta non si fida più di Natalia Paragoni oppure vuole solo metterla alla prova? La nuova puntata di Uomini e donne ricomincia dal trono classico e dal tronista che ha ancora in studio ben tre corteggiatrici e presto dovrà farne a meno di una o scegliere ancora più in modo complicato. Per alcuni Andrea ha già scelto in villa nei giorni scorsi mentre altri sono pronti a vedere cosa succederà oggi con Natalia Paragoni dopo le discussioni dei giorni scorsi. La bella corteggiatrice ha inveito contro il tronista accusandolo di essere poco uomo, di aver paura di lei e di lanciarsi nella loro relazione ma anche di voler fare tutto con tutte senza ancora avere un sentimento diverso per una di loro a pochi giorni dalla scelta. La discussione è stata davvero molto aspra ma non sembra che le cose siano cambiate in puntata, ed è qui che sorgono i dubbi di Andrea Zelletta.

I DUBBI DI ANDREA ZELLETTA

Nel video anticipazioni di Uomini e donne che potete vedere cliccando qui, i due sono usciti in esterna, qualcosa di molto tranquillo e quasi romantico, ed è lì che lui ha evidenziato ed esposto i suoi dubbi. In particolare, i due si sono ritrovati seduti fianco a fianco e la cosa che è saltata subito alla mente di Andrea è che la sua corteggiatrice un attimo primo inveiva contro di lui e adesso lo chiama amore. Andrea Zelletta stesso le dice: “Mi scrivi una lettera, non vuoi vedermi e poi mi chiami amore, come mai questo cambio di umore?“. Lei conferma di avere voglia di vederlo e allora lui rilancia: “Allora la tua è una tattica?”. Intanto in studio la corteggiatrice non guarda i baci che lui si scambia con le altre, cos’altro succederà oggi?

