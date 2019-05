NATALIA PARAGONI/ Segnalazione a Uomini e donne: in studio arriva Francesca e…

Segnalazione in studio per Natalia Paragoni. A Uomini e Donne, la rivale Klaudia svela in esterna ad Andrea che: “Io conosco parecchia gente di Milano e una ragazza che era dal parrucchiere e mi ha mandato una foto di Natalia che era lì anche lei, raccontandomi alcune cose dette. Ha detto che le cose con Andrea stanno migliorando, che lei è passata dall’essere più odiata dal pubblico alla più amata”. La ragazza che le ha fatto questa segnalazione è anche oggi in studio. Lei si chiama Francesca e svela che Natalia avrebbe detto di sé che oggi è la corteggiatrice più acclamata dal pubblico. La Paragoni è furiosa e in studio sbotta: “Questa non è neanche una segnalazione ma una bambinata per screditare ancora una volta Natalia”. Andrea, però, non è affatto contento di questa segnalazione e ammette che ciò solleva molti dubbi… (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANCORA PROBLEMI PER NATALIA PARAGONI

Natalia Paragoni torna protagonista a Uomini e donne in una nuova puntata del trono classico al cospetto del suo Andrea Zelletta. Il pubblico è convinto che il primo a scegliere sia proprio il tronista, il primo arrivato sul trono in questa seconda parte di edizione, ma se così non sarà le crisi che vedremo avere alle sue corteggiatrici saranno ancora tante. In particolare, oggi tutto filerà liscio, almeno all’inizio visto che Andrea ha litigato con Muriel e poi è uscito in esterna con Natalia stritolando la sua corteggiatrici di coccole e baci. Le cose sono cambiate poi in studio quando i loro sguardi e le discussioni di Andrea con le altre corteggiatrici vengono messe da parte per un’importante segnalazione che manderà il tronista su tutte le furie. Secondo le anticipazioni che potete vedere nel video anticipazioni raggiungibile cliccando qui, sembra che Andrea non manderà giù il “solito” errore di Natalia, ma cosa è successo di grave?

LA SEGNALAZIONE SU NATALIA

Maria De Filippi annuncia l’arrivo di una ragazza in studio che rivelerà qualcosa su Natalia e, in particolare, racconterà di quando ha incontrato la bella biondina dal parrucchiere. E’ stato in quel momento che ha sentito parlare della sua esterna (avvenuta il giorno prima) con Andrea ma, soprattutto, di come sia felice di avere finalmente il pubblico dalla sua parte. Le dichiarazioni fanno infuriare Andrea che continua ad essere convinto che la sua corteggiatrice sia più interessata al pubblico e a fare bella figura in televisione che al loro rapporto. I suoi dubbi sono questi e la segnalazione non fa altro che confermarli e questo potrebbe allontanarlo da lei e spingerlo tra le braccia di un’altra corteggiatrice magari proprio Muriel con la quale continua a discutere e chiarire.



