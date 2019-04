Natalia Paragoni/ Video Uomini e donne: “Io non sono una pedina, se vuoi…”

Natalia Paragoni continua ad urlare e strepitare a Uomini e donne ma questo fin dove la porterà? La bella biondina voluta e trattenuta da Andrea Zelletta continua a non mandare giù quello che è successo nelle scorse settimane da quando lei ha deciso di essere ufficialmente la sua corteggiatrice e, così, lui si è dedicato ad altre donne. Anche oggi in studio succederà di tutto visto che la redazione ha deciso di mandare in onda una puntata del trono classico e non il trono over. Tra la sorpresa generale il protagonista di oggi sarà proprio Andrea Zelletta e Natalia non farà mancare le sue accuse. Dopo l’ennesima esterna poco convincente, la corteggiatrice affronterà il tronista trattenendo a stento le lacrime: “Sono ancora qua a darti una dimostrazione che sono qua e lotto per te, e tu invece?”. Clicca qui per vedere il video del momento.

NATALIA PARAGONI CONTRO ANDREA ZELLETTA

Andrea Zelletta continua ad ascoltare con la bocca aperta e senza proferire parole e così Natalia Paragoni rilancia: “Se sei alla ricerca di una pedina io non lo sono, se vuoi queste persone che ti corrono dietro non sono io“. Questa volta la corteggiatrice non lascerà lo studio di Uomini e donne a differenza della sua collega Muriel che lascerà il programma (per l’ennesima volta) e bacerà la conduttrice prima di uscire. Andrea Zelletta rimarrà ben seduto sul suo trono pronto ad osservare tutto e tutti, ma come andrà a finire per lui? Nei giorni scorsi si è parlato di scelte ormai molto vicine e la conferma è arrivata con questa messa in onda visto che le prossime registrazioni sono di puntate in onda a metà maggio o poco prima, lunedì Andrea annuncerà la sua scelta?

