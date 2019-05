Natalie Portman contro Moby/ “Non è mai stato il mio fidanzato”: replica via social

Natalie Portman smentisce di essere stata la fidanzata di Moby spiegando di aver avuto con lui solo una breve frequentazione. Il retroscena sul rapporto tra l’attrice e il musicista è stato svelato nell’autobiografia di Moby “Then It Fell Apart”. Natalie Portman, in particolare, si è scagliata contro la parte in cui Moby parla della relazione che avrebbe avuto con lei quando entrambi erano molto giovani. Stando a quanto scritto in “Then It Fell Apart”, Moby e la Portman avrebbero avuto una storia quando lei aveva solo 20 anni. Secondo l’attrice, però, non sarebbe andata esattamente così. “Sono rimasta sorpresa nel sapere che si è descritto, per il brevissimo tempo in cui ci siamo frequentati, come mio fidanzato” ha dichiarato lei.

Natalie Portman contro Moby: “Mi preoccupa il fatto che abbia usato questa storia per vendere il suo libro”

Non usa giri di parole Natalie Portman per attaccare Moby e le sue dichiarazioni su quello che, in passato, è stato il loro rapporto. “Ricordo di un uomo molto più grande che si comportò in modo inquietante con me quando ero alle superiori. Non avevo 20 anni come ha detto, ne avevo appena compiuti 18. Non ci sono state verifiche da parte sua o dell’editore, credo deliberatamente” ha raccontato la Portman. “Mi preoccupa il fatto che abbia usato questa storia per vendere il suo libro. Se così non fosse, allora ci sono errori ed invenzioni. Avrei apprezzato che lui o il suo editore si fossero messi in contatto con me per verificare i fatti“. La replica di Moby non si è fatta attendere ed è arrivata via social: “Rispetto Natalie, la sua intelligenza e il suo attivismo, ma onestamente non so perché abbia voluto rappresentare in modo errato la realtà riguardo alla nostra frequentazione. La storia raccontata nel mio libro è accurata, con un sacco di foto a testimonianza”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA