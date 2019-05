NATASHA STEFANENKO A VIENI DA ME/ “Ero complessata, qui ho superato le mie paure”

Natasha Stefanenko è molto legata dell’Italia, a tal proposito ha raccontato a Vieni da me ciò che ha imparato. «Non ho più paura ad esprimere quello che provo, le mie emozioni. Noi sovietici eravamo complessati, ci dicevano che essere belli non è bello. Ti dominavano, non potevi neppure indossare gli orecchini. Eravamo tutti uguali, come le pecore». In Italia, ad esempio, ha scoperto che gesticolare non è un problema. «In Russia nessuno lo fa, è segno di maleducazione, quindi qui mi trovo bene. Sono secchi e freddi, quindi ho portato la mia italianità nella tv russa». Non sono mancate le sorprese, come il videomessaggio della sorella Alena: «Ci vediamo raramente, quindi le mando un saluto affettuoso. Ti voglio bene, mi manchi. Vieni più spesso». Ma anche i suoi genitori le hanno realizzato un videomessaggio: «Siamo contenti di dirti quanto ti amiamo. Con te siamo felici, sei brava e bella, siamo orgogliosi di te e della tua capacità di amare. Ti stiamo aspettando». (agg. di Silvana Palazzo)

NATASHA STEFANENKO A VIENI DA ME

Natasha Stefanenko racconta a Vieni da me la sua vita, dall’infanzia in Russia ai suoi successi in Italia. «Grazie agli italiani che mi hanno accolta a braccia aperte», ha esordito la modella nata a Mosca. Laureata in Ingegneria, ha raggiunto il successo intraprendendo un’altra carriera. «Ho fatto un concorso di bellezza mentre andavo all’università. Non è stato facile, perché avevo un pregiudizio: le modelle mi sembravano tutte sceme. E poi ho sposato un modello», ha scherzato la Stefanenko riferendosi a Luca Sabbioni. Poi ha rivelato un particolare che l’ha sconvolta nel trasferimento in Italia: «Quando sono arrivata impazzivo per i supermercati. In Russia era un periodo difficile, spesso non trovavi nulla nei negozi e dovevi farti le scorte, quindi qui mi sembrava di essere in una giostra». La sua famiglia non era poteva, ma era una situazione difficile in Russia. Quindi quando si è trasferita in Italia si è dovuta ambientare: «Ho dovuto fare un lavoro psicologico su di me».

LA GUERRA FREDDA E QUEL BOTTONE ROSSO…

Natasha Stefanenko si è anche rivista attraverso i programmi a cui ha preso parte. E quindi ha scherzato su quella ragazza: «Parlavo proprio da russa, ora non ho più quell’accento». A lanciarla è stato Fabrizio Frizzi, quindi la modella ha voluto ricordarlo: «Mi sono divertita moltissimo con lui. Per tutta la vita rimarrà nel mio cuore. Abbiamo fatto tantissime cose insieme, siamo rimasti amici. È bello ricordarlo, mi ha sempre aiutata, mi metteva sempre a mio agio». Natasha Stefanenko ha rivelato altri particolari della sua infanzia: «Sono nata in una città segreta, per mezzo secolo neppure era sulla carta geografica. Non avevo neppure un nome la città, ma un numero: 45. Mio padre era ingegnere nucleare – ha aggiunto Natasha Stefanenko – quindi ho vissuto nella Guerra Fredda col terrore del bottone rosso che poteva essere scacciato. Faticavo a dormire, avevo paura di non svegliarmi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA