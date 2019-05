Nathalie Giannitrapani/ Vincitrice quarta edizione di X Factor a All together now

Natalia Beatrice Giannitrapani in arte Nathalie è tra i cento esperti che compongono la giuria di All together now, che andrà in onda su Canale 5 da giovedì 16 maggio. Nathalie è stata la vincitrice della quarta edizione di X Factor. I fan del programma ricorderanno che durante la semifinale la giovane artista si rifiutò di eseguire un brano scritto per lei da Pacifico, proponendo invece il suo brano “In punta di piedi”, composto nel 2009. Dopo i dischi “Vivo sospesa” del 2011 e “Anima di vento” del 2013, nel 2018 Nathalie è tornata con il suo terzo album di inediti “Into the Flow”, un concept album incentrato sull’acqua. Nei giorni scorsi ha concluso il suo “Into the tour” in giro per l’Italia.

Nathalie Giannitrapani canta per l’Europa

Nathalie si appresta ad iniziare con entusiasmo la nuova avventura televisiva di All together now: “Diamo un po’ di numeri: dal 16 maggio sarò su Canale 5 tra i 100 giudici di All Together Now! Io sto a 1000… voi? Sarà divertente e un po’ folle!“, ha scritto nei giorni scorsi su Instagram. Recentemente l’artista italiana ha preso parte al progetto “#vote4friendship” di Alliance 4 Europe in occasione delle prossime elezioni europee. “Mettete 30 artisti dell’Unione Europea , un bellissimo brano dei Queen, aggiungete amicizia tra i popoli, ed ecco a voi #vote4friendship ! Nel progetto ho l’immenso piacere di rappresentare l’Italia! Credo in un’Europa unita e senza guerre, nel rispetto e la pacifica convivenza tra i popoli e le culture.”, ha scritto sul suo profilo Instagram publicando il video sulle note di “Friends will be friends“.





