NCIS 16/ Anticipazioni 19 maggio 2019: Gibbs a caccia di un serial killer?

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 19 maggio 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà l’8°, dal titolo “Fuoco amico“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana:mentre la guardia giurata di una banca ascolta musica in piena notte, un gruppo di ladri taglia una parte del muro che porta agli uffici e fugge. Torres (Vincent Valderrama) e Bishop (Emily Wickersham) raggiungono l’istituto al mattino: i ladri non hanno rubato alcun prezioso, mentre hanno lasciato solo un buco nella parete. L’ex guardia viene licenziata nonostante sia sicura di aver sventato una rapina con le sue sole forze, mentre Torres è sicuro che il caso sia già chiuso. Gibbs (Mark Harmon) però è convinto che ci sia qualcosa di oscuro da chiarire, a partire da un murales che si trovava sul muro. Kasie (Diona Reasonover) scopre infatti che la vernice viene usata dai pilastri della street art e che un collezionista ha messo all’asta quella stessa mattina l’opera darte. Sotto copertura, Torres e Bishop si figono dei compratori e trovano l’oggetto rubato. L’artista che lo ha realizzato è un certo Ritz, su cui è stato spiccato un mandato dal Dipartimento di tutela ittica. Un ufficiale svela infatti che Ritz ha usato un messaggio in codice in precedenza per obbligare il Dipartimento a cessare le trattative con un gruppo di bracconieri. L’artista però viene ritrovato senza vita nel suo appartamento, così come il principale sospettato. Più tardi, Duck (David McCallum) ritorna in obitorio per riprendere il suo posto, dopo aver capito di non apprezzare le presentazioni letterarie. Con il suo aiuto, Palmer (Brian Dietzen) decide di far cadere i sospetti sul movente passionale per il delitto di Ritz. Nel frattempo, Kasie realizza che l’artista truffava i suoi fan per raccogliere soldi, solo per usarli per beni personali di lusso. La scienziata trova inoltre delle minacce inviate da un utente online alla vittima.

La Keller (Abbie Cobb) viene fermata sul posto, mentre cerca di fuggire in modo rocambolesco. La ragazza però dimostra di non aver riconosciuto il volto della vittima ed anzi afferma di essere la vera Ritz. Melanie riferisce inoltre che una certa azienda sfrutterebbe arsenale della Marina per eliminare la fauna marina. Bishop viene incaricata quindi di proteggerla e fra le due nasce una certa amicizia, anche per via di un dipinto che Melanie fa al volo, ritraendo l’agente e Gibbs nel momento del suo arresto. Grazie ad un controllo della sonda, Kasie e McGee (Sean Murray) scoprono che la Trevol ha falsificato i rapporti e che dietro tutto c’è proprio la banca che è stata rapinata. Durante l’interrogatorio, Gibbs si rende conto però che in realtà Melanie ha mentito e che la Trevol avrebbe voluto proteggere Jared, credendolo il vero artista. La ragazza fugge e nonostante l’inganno, Bishop è ancora convinta che sia innocente. Intuisce infatti che Melanie ha lasciato un messaggio segreto sul murales, che porta la squadra fino alla targa del primo sospettato ucciso. Ducky scopre inoltre che all’interno della bocca della vittima erano presenti delle ceneri umane: il campo si riduce fino ad un ex dipendente, che viene fermato nel suo nuovo posto di lavoro. Chiuso il caso, Melanie si presenta da Bishop e la convince di nuovo della sua buona fede.

ANTICIPAZIONI DEL 19 MAGGIO 2019

EPISODIO 8, “FUOCO AMICO” – Due volontari trovano un cadavere mentre dragano della spazzatura da un fiume. La vittima viene identificata come Wesley Moore, uno studente dell’Accademia della Marina dedicata agli aspiranti ufficiali. Addosso gli vengono trovati inoltre dei documenti rubati in precedenza ad un uomo dello staff della DLA. Seguendo le prime tracce, la squadra scopre che la vittima ha rubato le credenziali solo per accedere al server e che Alicia Voit, il capitano con cui era in costante contatto, è morta lo stesso giorno in Afghanistan a causa di un’imboscata. Sia la Voit che Moore inoltre avevano fatto rapporto una dozzina di Marines morti di recente. Torres conclude che fra i due inoltre potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia, mentre Sloane sottolinea che il loro legame potrebbe essere collegato al fatto che fossero orfani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA