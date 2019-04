NCIS 16/ Anticipazioni 28 aprile 2019: un cold case per la squadra di Gibbs

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 28 aprile 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà il 5°, dal titolo “Schegge di memoria“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un uomo che ha appena derubato un portavalori riesce a seminare a due poliziotti e poi sale a bordo di un aereo della Marina per fuggire. A distanza di due mesi dalla nomina come direttore temporaneo, Gibbs (Mark Harmon) invece decide di prendersi una pausa dal lavoro e da tutti. Ha scelto infatti di riposarsi in una baita con la speranza che nessuno possa raggiungerlo, ma i suoi sogni vengono infranti dall’arrivo di Fornell (Joe Spano). Un’invasione di termiti l’ha lasciato infatti senza un tetto, ma scopre che sul posto è già arrivato Brooks (Don Lake) con un’altra scusa. Nel frattempo, la squadra raggiunge la base in cui è atterrato l’aereo su cui viaggiava il ladro. A bordo del mezzo vengono trovate tracce di sangue ed un dito dello sconosciuto. Il ladro infatti si è nascosto nel vano carrelli e secondo Kasie (Diona Reasonover) potrebbe addirittura essere morto per via dell’assenza di ossigeno. Bishop (Emily Wickersham) invece crede che sia riuscito a saltare durante il volo e sia ancora in fuga. Fornell e Brooks invece litigano su chi dei due conosce di più Gibbs, finendo solo per farlo irritare. Nel frattempo, Palmer (Brian Dietzen) decide di non dare priorità all’analisi dell’impronta, ma all’organizzazione della presentazione del nuovo libro di Ducky (David McCallum).

Crede infatti che sia giusto che il mentore riesca ad avere un po’ di svago, visto che non si è mai allontanato dal lavoro dal rapimento di Vance (Rocky Carroll). Si scopre in seguito che il nome del ladro è secretato dall’FBI, mentre Kasie riduce il campo di ricerca alla foresta in cui si trova Gibbs. Il capo decide di fare una prima perlustrazione, anche per distrarsi dalle tensioni fra Fornell e Brooks. Grazie all’aiuto dell’agente Monet (Kate Orsini), la squadra scopre che il ladro è un certo Franklin Poe, un pentito che ha testimoniato contro i complici ed è finito nella protezione testimoni. Si scopre solo dopo che la Monet è una vecchia conoscenza di Jackie (Maria Bello). Intanto, Gibbs ed il suo gruppo vengono avvicinati da Jane, una donna armata di coltello che afferma di aver trovato un paracadute. Poco dopo, Brooks cade e si fa male ad una gamba e svela di aver appena trovato una parte dei soldi rubati. In ufficio, Jackie mette Monet con le spalle al muro: è stato lei a chiedere di gestire il caso, visto che uno dei loro ex agenti potrebbe averlo aiutato. Poe e la federale Anan Jenlowe (Emily Rose) avevano infatti una storia. Dopo aver trovato il corpo del ladro e di un altro uomo, Gibbs e Fornell capiscono che Jane è in realtà una complice. La donna, che in realtà è la federale, ha preso però in ostaggio Brooks. Dopo aver ferito Fornell ad un occhio, la donna riesce a fuggire, ma Kasie riesce a rintracciarla in una zona diversa da quella in cui sembra diretta. Torres e Gibbs la arrestano.

ANTICIPAZIONI NCIS 16 DEL 28 APRILE 2019

EPISODIO 5, “SCHEGGE DI MEMORIA” – Un vecchio ufficio postale viene rinnovato e la ristrutturazione svela la presenza di un pacco spedito negli anni Settanta e mai recapitato. Claire Hall lo aveva inviato al marito morto in Vietnam quello stesso anno, con all’interno delle registrazioni. Danny è morto a causa dell’esplosione di una granata, ma un uomo è stato condannato a 48 anni di carcere per il suo delitto. Lo stesso Ray Jennings si è dichiarato colpevole, ma Jackie scopre dalle registrazioni che fra lui e la vittima non c’era alcun motivo d’odio. In assenza di prove, Gibbs chiede a Vance l’autorizzazione per la riesumazione del corpo di Danny, ma riceve un rifiuto. Per riuscire a convincerlo a fidarsi della squadra, Gibbs fa un tentativo con Ray e gli parla di come il padre abbia vissuto la guerra in Vietnam.



