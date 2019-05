Negrita/ Video, 25 anni di carriera per la band di Pau (Concerto Primo Maggio)

Già ospiti del concerto del primo maggio nel lontano 1995, i Negrita tornano a esibirsi quest’anno, dopo l’inutile apparizione al festival di Sanremo con uno dei brani più brutti da loro scritti. Nel 1995 i Negrita rappresentavano il rock alternativo italiano, politicamente impegnato, di buon spessore artistico. Oggi sono un gruppo come tanti più interessati all’aspetto commerciale e vendibile della loro musica, ma dal vivo garantiscono sempre qualche graffiata come ai vecchi tempi. In effetti il loro ultimo disco dopo anni d sperimentazione segna un po’ il ritorno al rock delle origini. I Negrita poi si ricordano per due colonne sonore, entrambe di film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba e Così è la vita. Le loro origini risalgono alla seconda metà degli anni ottanta, in cui inizialmente il gruppo (ancora in fase di formazione) decide di farsi conoscere sotto lo pseudonimo Gli Inudibili. Il progetto sembra andare bene e nel 1991 decidono di mandare in giro due demo (Qui fa presto sera e Zingara della notte) a radio indipendenti e vari produttori del circolo musicale underground, ma senza alcun successo. Nel 1992 si aggiunge al gruppo il bassista Franco Li Causi e con il terzo demo-tape raccolgono l’attenzione di un giovane produttore, Fabrizio Barbacci, che decide di metterli sotto contratto Black Out/PolyGram (attualmente marchio Universal), proponendo contemporaneamente alla batteria Roberto “Zama” Zamagni (che aveva già inciso Maciste contro tutti con il Consorzio Suonatori Indipendenti). Il gruppo è in formazione definitiva e, chiusa l’esperienza de Gli Inudibili, decide di chiamarsi Negrita. Nell’estate 1993 lavorano alla registrazione del loro primo album.

I NEGRITA A SANREMO 2019

Anche la partecipazione a Sanremo quest’anno è stata la loro seconda dopo quella del 2003. Di questa ultima partecipazione hanno detto che “è il Sanremo giusto al momento giusto. L’edizione dell’anno scorso è stata bella, secondo noi dovuto al fatto che Baglioni è un collega. La realtà dei fatti è che ci avevano già chiamato sia Carlo Conti sia lo stesso Baglioni l’anno scorso”, riporta l’Agi. Un motivo di affermazione personale, hanno detto: “Il festival solitamente non è dedicato a band come noi, ma credo che un gruppo come noi si meriti un po’ di riflettori televisivi, poi mi sta anche sul cazzo che vengano presi sempre quelli che vengono fuori dai talent e noi che facciamo musica da 25 anni, ci sacrifichiamo, ci nascondiamo nell’underground, volevamo un po’ di esposizione e ce la siamo presa”. Non hanno però tenuto conto che per gli spettatori tradizionali del festival i gruppi e gli artisti rock non contano nulla e di conseguenza non ottengono mai alcuna esposizione positiva per la loro musica.

IL TOUR DEI 25 ANNI DI CARRIERA

Immortali dunque i Negrita che proprio quest’anno festeggiano i 25 anni di carriera con un lungo tour, una semiacustica e una elettrica. La prima tranche semiacustica del “25th Anniversary Tour” si chiama “La Teatrale” e prenderà il via il 10 maggio da Assisi (Perugia). Quindi la band si esibirà l’11 a Schio (Vicenza), il 12 a Trento, il 14 a Mestre (Venezia), il 16 a Genova, il 17 a Torino, il 19 a Milano, il 21 a Bologna, il 22 a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il 23 a Napoli e il 25 a Martina Franca (Taranto). Nell’estate, invece, partirà “La Teatrale Plus”, con cui i Negrita proporranno uno show elettro-acustico: le prime date sono in programma il 5 luglio ad Asti, l’8 a Firenze, il 9 a Roma, l’11 a Como, il 16 a Lignano Sabbiadoro (Udine), il 19 a Cremona, il 21 a Verona, il 3 agosto a Sarsina (Forlì-Cesena), il 6 a Orbetello (Grosseto) e il 9 a Noto (Siracusa). Presto, però, saranno annunciati nuovi appuntamenti.





