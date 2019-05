Nella mente di Kate/ Su Rete 4 il film con Amy Jo Johnson (oggi, 13 maggio 2019)

Nella mente di Kate è un film thriller del 2006 che andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, alle ore 16.50. Il film è diretto da Philippe Gagnon (Sometimes the good kill, Run to me – L’ultima corsa, The hair of the beast) ed interpretato da Amy Jo Johnson (Power Rangers – Il film, le serie tv Felicity e Flashpoint), David Haydn-Jones (A bramble house Christmas, Quasi sposi, la serie tv Supernatural), Carol Alt (Private parts, Beyond justice, Incubo mortale) e Nigel Bennett (La forma dell’acqua – The shape of water, Darkman III – Darkman morirai, Cypher). Il film è stato distribuito direttamente in televisione, senza passare per le sale cinematografiche nè nel circuito home video, dove è arrivato solo in seguito.

Nella mente di Kate, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama de Nella mente di Kate. La giovane Kate (Amy Jo Johnson) decide di tornare con il figlio nel suo paese natale. Qui tutto sembra andare per il meglio e ben presto la donna intreccia una relazione con Tom (Paul Popowich), una sua vecchia fiamma, e riesce a farsi assumere come assistente dal dottor Mark Lucas (David Haydn-Jones), il medico condotto del paese. Kate ritrova rapidamente la serenità in un mondo carico di ricordi positivi, ma ben presto il piccolo paese sarà funestato da una serie di morti inspiegabili. Diversi residenti, troppi perchè si tratti di una coincidenza, cominciano a morire per arresto cardiaco. La donna comincia quindi suo malgrado ad indagare sul suo datore di lavoro, scoprendo ben presto che il dottor Lucas è un pericoloso serial killer che somministra ai suoi pazienti un potente veleno mascherato da medicinale. Kate decide di smascherare il killer, ma quest’ultimo non si lascerà fermare tanto facilmente, e la donna si trova ben presto in estremo pericolo.

