Nello Daniele a La Vita in Diretta/ “Mio fratello Pino? La sua musica era il futuro”

Omaggio a Pino Daniele nel nuovo appuntamento con La Vita in diretta. In studio, tra gli ospiti di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, c’è anche il fratello del noto cantante scomparso: Nello Daniele. Vengono mostrati e riproposti alcuni dei più grandi successi di Pino e, tornati in studio, Nello racconta alcuni aneddoti. Come quello sulla canzone forse più nota del cantante: “Napule è è stata scritta quaranta anni fa, lui musicalmente era avanti, ogni disco anticipava il futuro. Ci sono dei suoi dischi, tipo Ferry boat, che aveva un sound cubano che oggi ad esempio va molto.” Così racconta: “Nel 1974 a Napoli si trovava un locale dove sbarcavano gli americani e suonavano, Pino Daniele apprendeva il blues ed ebbe il coraggio, nel primo disco Terra Mia, di portare questo stile.”

NELLO DANIELE, FRATELLO DI PINO: “HO ATTINTO MOLTO DA LUI”

Nello Daniele, che ha imparato ad amare la musica anche grazie a suo fratello Pino, racconta a La Vita in diretta di come il successo del fratello non sia arrivato subito. “Inizialmente Terra Mia venne rifiutato da molte case discografiche. – e aggiunge – Lui ha imparato a suonare da autodidatta, io ho attinto molto da lui.” La Fialdini gli chiede allora di suonare qualcosa per loro, Nello Arena prende la chitarra ed esordisce: “Ci sono canzoni che sono nate a Piazza Santa Maria La Nova, quando insieme ci trovavamo per quelle strade.”, e intona “Quann chiove”. Poi presenta il suo nuovo singolo “Lontano da te”: “è un amore per la famiglia, la propria terra, non solo quello tra un uomo e una donna.”

