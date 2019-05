NEW AMSTERDAM / Anticipazioni del 19 maggio 2019: Max costretto a lasciare il lavoro?

NEW AMSTERDAM, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 19 maggio 2019, verranno trasmessi tre nuovi episodi di New Amsterdam in prima Tv assoluta. Saranno il 16°, il 17° ed il 18°, dal titolo “Re di spade“, “Santuario“, “5 miglia a ovest“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la madre della dottoressa Medrano (Kate Nowlin) viene ricoverata a causa del diabete: Max (Ryan Eggold) si stupisce nel sapere che è il Capitano di un peschereccio. Grazie a questo particolare, realizza che in ospedale sono presenti diversi dipendenti senza una mansione utile, per via del progresso. Decide quindi di trovare a tutti un’altra occupazione. A causa della sua dipendenza dai farmaci, la Bloom (Janet Montgomery) deve sottoporsi a dei colloqui con Frome (Tyler Labine). Dopo diverse resistenze, decide di aprirsi con il medico riguardo ai suoi problemi familiari. Intanto, Kapoor (Anupam Kher) decide di chiarire i suoi intenti con il figlio, finendo solo per farlo arrabbiare ancora di più quando insinua che abbia coinvolto la fidanzata solo per mettergliela contro. Dopo aver riflettuto a lungo sui dipendenti a carico, Max realizza di poterli impiegare tutti in un nuovo ambulatorio di Brooklin che l’ospedale ha trascurato a lungo.

La Candelario (Nana Mensah) sostituisce la Bloom per via delle sue ferie e Max le chiede di prolungare la sua presenza. Poco dopo viene ricoverato un uomo che si è lanciato dal sesto piano per uccidersi. Mentre si trova all’esterno, la Sharpe trova una giovane donna priva di coscienza su una panchina. La paziente si riprende per qualche istante solo per chiedere con insistenza il suo borsone: il medico trova all’interno una bambina nata da poco e in astinenza da droghe. Nel frattempo, Kapoor si occupa di una moglie indiana con qualche problema con i suoceri, che da poco tempo si sono trasferiti a casa sua. Il medico riesce a strappare invece alla Candelario la possibilità di farle una visita che non duri solo i dieci minuti stabiliti dalla collega. Max invece incontra Fulton (Ron Rifkin), sul punto di scoprire quale sarà il suo destino. La Commissione alla fine decide di licenziarlo, anche se Max fa di tutto per ottenere un risultato diverso.

Dopo diverse settimane di fermo, la Bloom non è ancora riuscita ad integrarsi con gli altri pazienti. A causa della sua recente visita all’amica, Reynolds (Jocko Sims) decide di confessare tutto ad Iggy, che lo riprende duramente. Il medico viene coinvolto poi nella cura di un bambino di dieci anni, a cui è stato fatto un trapianto recente al cuore e che si trovava nella zona calda per l’arrivo del Papa in città. Dato il grande evento, il Cardinale che si occupa della sicurezza del Pontefice chiede a Max di poter delimitare una precisa area dell’ospedale. La Sharpe si occupa invece di un paziente anziano chemioterapico, che si rivela poi essere stato rapito. In quel momento, Max viene informato del fatto che Kapoor potrebbe rappresentare un pericolo per il Papa. Raggiunge poi la moglie durante una lezione preparto, mentre Reynolds si accorge che il suo paziente è scomparso. Verso la fine del turno, Max decide di confidare alla moglie le sue paure: potrebbe non sopravvivere al cancro.

EPISODIO 16, “RE DI SPADE” – A causa di una tempesta di neve inaspettata, diverse cliniche private decidono di chiudersi. L’ospedale viene quindi invaso da troppi pazienti in cerca di cure: Max sceglie di inviare invece parte del personale per soccorrere i pazienti nelle zone di emergenza. Intanto, Frome cerca di aiutare un adolescente a rischio suicidio, mentre Kapoor decide di fare un gesto a favore di una paziente, che ha poche ore di vita ed un unico desiderio: dire addio al marito.

EPISODIO 17, “SANTUARIO” – La tempesta non ha ancora smesso di colpire la città ed anche l’ospedale viene coinvolto nel blackout che ha tolto la luce a privati e aziende. Senza considerare l’impossibilità di trovare un tecnico, anche per via di un infortunio che ha colpito l’unico che avrebbe potuto riparare il guasto. Sotto consiglio di Iggy, Max decide di fidarsi di un detenuto. Più tardi, scopre invece che la Sharpe non ha intenzione di continuare a seguirlo come medico curante.

EPISODIO 18, “5 MIGLIA A OVEST” – Max viene assegnato alla Stauton, la nuova oncologa che lo seguirà durante il trattamento al posto della Bloom. Il medico si rende conto all’istante che le sue condizioni di salute sono più gravi del previsto, anche per via della sua reticenza nel seguire la terapia. Max dovrà quindi prendere una decisione: dimettersi dall’ospedale o comunque ridimensionare la sua presenza oppure andare dritto verso una morte certa.



