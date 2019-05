Next/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi, 10 marzo 2019)

Il film Next va in onda oggi, venerdì 10 maggio 2019, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Una pellicola americana girata è prodotta nel 2007 dalla Paramount Pictures in collaborazione con la revolution Studios la Saturn Rings mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Medusa Film. La regia di questa pellicola è stata affidata a Lee Tamahori con soggetto scritto da Philip K. Dick mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Paul Bernbaum, Jonathan Hensleigh e Gary Oldman. Il montaggio è frutto del lavoro di Christian Wagner, le musiche sono state composte da Mark Isham, mentre la scenografia è stata ideata e realizzata da William Sandell. Nel cast di questo film figurano Nicolas Cage, Jessica Biel, Julianne Moore, Thomas Kretschmann e Peter Falk. Clicca qui per il trailer del film

Next, la trama del film

Chris è un uomo americano che gode di un incredibile potere che gli permette di leggere nel futuro fino ad un massimo di due minuti. Un vantaggio considerevole che lui decide di sfruttare per ottenere dei guadagni semplici ossia mettendo in essere dei piccoli spettacoli di magia in cui per l’appunto prevede il futuro dei vari spettatori presenti. Si è reso conto che questo limite di due minuti non ha nessuna valenza quando si trova in presenza di Elizabeth ossia la donna di cui è pazzamente innamorato. Infatti sul conto di Elizabeth riesce ad andare avanti nel tempo ben oltre le 24 ore. Le sue qualità di veggente purtroppo per lui vengono prese in considerazione anche dell’FBI che mette sulle proprie tracce l’agente Ferris alla quale viene dato il compito di costringere con qualsiasi mezzo ad ottenere la collaborazione dello stesso Chris per prevenire un atto terroristico che dovrebbe prevedere l’esplosione di una bomba in una zona piuttosto frequentata. Chris non appena nel proprio futuro l’arrivo dell’agente dell’FBI e temendo che l’implicazione in questo genere di faccende possa avere delle conseguenze negative per lui e soprattutto per la donna di cui è innamorato, mette in atto una continua fuga. Fuga che peraltro sarà caratterizzata anche dal ritrovare proprio Elizabeth in un motel di periferia. Durante la notte trascorsa insieme alla propria donna, Chris ha modo di guardare molto più in là nel loro futuro ed in particolar modo che dietro al proprio rifiuto rispetto alla proposta di collaborazione, ci sarà la morte della stessa Elizabeth. A questo punto a Chris non resta che andare lui stesso incontro all’agente Ferris offrendo in maniera del tutto volontaria il suo supporto a patto che Elizabeth non venga immischiata nella faccenda.

Il trailer del film





