Nicol Luzardi/ Foto, il pubblico di Ciao Darwin 8 pazzo di lei!

C’è sempre tempo per uno scatto da condividere con i fan: Nicol Luzardi non si risparmia, puntando i fari sull’ultima puntata di Ciao Darwin 8. La troviamo infatti in studio al fianco dell’amica e collega Benedetta Piacentini, “La mia rossa”, come la definisce la ballerina. Sguardo da far tremare anche le querce e passionale quanto basta per valorizzare ancora di più il costume di scena. Un body fasciato che lascia ampio spazio alle nudità e tacchi a spillo per rinforzare quel concetto di femminilità che Nicol ha fatto suo già da tempo. Clicca qui per guardare la foto di Nicol Luzardi. L’ultima settimana di prove deve però aver impegnato molto la ballerina, che compare davvero poco nei tanti scatti che di solito pubblica su Instagram. Chissà che cosa avrà organizzato il corpo di ballo per questa sera e soprattutto quale sarà il ruolo di Nicol, sempre fra le preferite dal pubblico italiano.

Nicol Luzardi: poco presente sui social, ma…

Nicol Luzardi sarà stata poco presente sui social in quest’ultima settimana, ma prima di ritornare nello studio di Ciao Darwin 8 ne approfitta per condividere le Stories con i followers. La vediamo come sempre al fianco dell’immancabile amica Naomi Mele, che come al solito dimostra di preferire i profili delle colleghe rispetto al proprio. La bionda alla guida e la moretta al suo fianco, pronte a varcare ancora una volta i cancelli di Mediaset per lanciarsi nelle nuove prove. E non manca qualche momento di puro divertimento, per fare qualche smorfia guardando verso l’obbiettivo. Oppure per fare le linguacce in compagnia di Marco Pipani, che come sempre non si tira indietro di fronte a giochetti e scherzi da realizzare nei momenti di pausa. Le luci rosse che vediamo nell’ultima gif ci fanno pensare che fossero impegnati nella coreografia principale prevista per la diretta di oggi. Sarà così?

Nicol Luzardi: la foto con Benedetta Piacentini

7 RINGS.🌪 Con la mia rossa @benedettapiacentini @ciaodarwinreal @sdl.tv





