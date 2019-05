Nicol Luzardi/ La ballerina bionda che spopola: “Bella e sensuale” (Ciao Darwin 2019)

Nicol Luzardi è la ballerina bionda che nelle ultime settimane ha stregato il pubblico di Ciao Darwin 2019. Sui social, infatti, il suo profilo è cliccatissimo e i suoi fan, un esercito di oltre 40 mila follower, non perdono occasione di elogiare le sue esibizioni. “La più bella delle otto – scrive un suo seguace su Instagram – senza nulla togliere alle altre”; “Splendida e sensuale”, gli fa eco un altro. E poi ancora: “Che donna che sei”, “un fiore tra i fili d’erba”, parte di una serie di elogi che si alimentano giorno dopo giorno. Il corpo di ballo del popolare programma condotto da Paolo Bonolis torna questa sera dopo lo stop della scorsa settimana con la battaglia più accesa della stagione, quella che vedrà contrapposti i Tifosi della Juventus contro Tutti gli altri. Come si staranno preparando Nicol Luzardi, Benedetta Piacentini, Veronica Lepri e tutte le altre protagoniste del corpo di ballo?

Nicol Luzardi, “È cambiato tutto”

Ha 19 anni, è originaria di Roma e con la sua bellezza continua a conquistare, puntata dopo puntata, il pubblico di Ciao Darwin 2019. In un’intervista concessa in esclusiva a Simone Ciloni per Newnotizie.it, Nicol Luzardi si è raccontata alla luce del suo recente successo nel popolare programma di Paolo Bonolis, svelando che con la sua presenza nel corpo di ballo e il conseguente successo conquistato sui social, nella sua vita “è cambiato tutto”. La ballerina, infatti, ha ammesso che non si sarebbe aspettata tutto questo consenso, e la possibilità “di attirare l’attenzione di tutte queste persone” è una sensazione che definisce bellissima. Grazie al suo talento, a soli 19 anni è riuscita a raggiungere uno dei traguardi più importanti per una ballerina, quello di far parte di uno dei più prestigiosi corpi di ballo della stagione televisiva; oggi, però, non nasconde che per il futuro spera di poter lavorare ancora in tv: “sono giovane e disposta a tutto pur di continuare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA