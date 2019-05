Nicol Luzardi/ Lontana dalle prove pensa a… (Ciao Darwin 8)

Anche per Nicol Luzardi è arrivato il momento di ringraziare il corpo di ballo di Ciao Darwin 8, che le ha permesso di vivere emozioni intense grazie a tutte le puntate registrate con colleghe e amiche. In particolare è riuscita a stringere un forte legame con le amiche Naomi Mele e Benedetta Piacentini, con cui posa in uno scatto. Le tre indossano il famoso costume di scena scelto per la sigla iniziale. “Sempre bello far parte di tutto questo”, sottolinea grata Nicol, ricevendo diversi complimenti da parte i fan. “Mi scoppia il vetro dell’iPhone”, scherza un ammiratore in particolare, sicuro che un trittico di bellezze di questo stampo possa avere delle conseguenze dannose sul proprio dispositivo. Clicca qui per guardare la foto di Nicol Luzardi e leggere i commenti. Chiusa la parentesi delle prove, per Nicol è arrivato il momento anche di cambiare look. “L’estate addosso”, commenta mostrando le sfumature biondo miele scelte per accogliere la bella stagione.

Nicol Luzardi, Ciao Darwin 8: ecco cosa fa lontana dalle prove

Lontana dalle prove negli studi a Ciao Darwin, Nicol Luzardi può pensare a se stessa, a qualche caffè con gli amici e soprattutto ad ascoltare musica durante i tanti tragitti in auto. Ci racconta tutto tramite le Stories su Instagram, dove la vediamo in alcuni scatti pronta a cantare i suoi brani preferiti. Relax senza limite anche per le sue serate, in compagnia di un buon film. Scopriamo che ha scelto di affidarsi al catalogo di Sky Cinema negli ultimi giorni, scegliendo di rivedere Il sole a mezzanotte – Midnight Sun diretto da Scott Speer, con protagonisti Patrick Schwarzenegger e Bella Thorne. Un ottimo modo per rivivere una bella storia d’amore, fatta di eventi drammatici ed emotivi. Non mancano anche foto meno seriose, come la gif in cui Nicol finge di indossare le orecchie da Topolino per scoprire il suo lato più affine a Minnie.

Il ringraziamento al corpo di ballo





© RIPRODUZIONE RISERVATA