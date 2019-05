NICOLE, MOGLIE DI ALEX BRITTI/ E il figlio Edoardo: “Ha cambiato le nostre vite”

Nicole è la moglie di Alex Britti, il cantautore romano che quest’anno ha deciso di accettare l’invito di Maria De Filippi a diventare uno dei prof di canto della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Britti è uno dei più apprezzati chitarristi della scena musicale italiana, ma anche un uomo realizzato nella sfera personale e privata. “Non ho mai quantificato l’amore in soldi e regali, ma più in quello che facevo, in quanto ero disponibile per una ragazza, nel tempo da dedicarle. Era più che altro quello che facevo come viaggiare, fare chilometri, non dormire per giorni per stare insieme” raccontava durante un’intervista parlando d’amore. Oggi Alex è felicemente impegnato con Nicole, la donna che gli ha regalato la grande gioia di diventare padre del piccolo Edoardo.

Nicole moglie di Alex Britti: “momento davvero emozionante”

Alex Britti non è mai stato incline al gossip, ma due anni fa in occasione della scoperta della maternità di Nicole ha voluto condividere la sua felicità con tutti. “È un momento davvero emozionante, sono felicissimo” ha scritto il cantautore annunciando di diventare papà per la prima volta. “La mia compagna Nicole ed io (che non sono mai stato sposato con nessuna) siamo in “dolce attesa” e fra poche ore o giorni diventeremo mamma e papà”. Un messaggio allegato ad una bellissima foto che lo ritrae proprio in compagnia di Nicole con tanto di pancione. Il cantautore non nasconde la gioia, ma anche il desiderio di voler vivere questo momento in totale riservatezza: “fra poche ore o giorni diventeremo mamma e papà del nostro primogenito Edoardo. Nicole ed io abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po’ ci conosce… non ne sarà così sorpreso”.

Alex Britti, la moglie Nicole e il figlio Edoardo: “momento di cambiamenti”

La nascita del piccolo Edoardo ha sicuramente cambiato la vita di Alex Britti e della moglie Nicole. “Sono in un momento particolare della mia vita, un momento di cambiamenti. A quasi 50 anni, due mesi fa ho avuto un figlio. Quando diventi padre si diventa grandi. Quindi anche nel mio lavoro ci saranno sicuramente dei cambiamenti, delle evoluzioni. I cambiamenti però non si fanno in corsa. Bisogna fermarsi un attimo, capire e poi scegliere” ha scritto il cantautore sui social che accanto a Nicole è tornato ad essere felice.



