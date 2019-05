Niki Lauda mogli, Birgit Wetzinger e Marlene Knaus/ Il dono della seconda compagna

Niki Lauda, oltre ad essere stato un grande campione, ha avuto anche un’intensa vita privata. Il campione, scomparso a 70 anni, è stato sposato due volte. Le donne con cui Lauda ha diviso il pilota sono state Birgit Wetzinger e Marlene Knaus. Quest’ultima è stata la prima donna con cui Niki Lauda ha pronunciato il fatidico sì. I due si sono conosciuti nel 1975 durante una festa a Salisburgo. Dopo aver incontrato il pilota, Marlene che, all’epoca, era legata all’attore Curt Jurgens, non ci pensò su due volte a lasciare quello che era il suo fidanzato per cominciare una storia d’amore con Niki. I due si sposarono cinque mesi dopo il terribile incidente Nürburgring in cui fu coinvolto il pilota. Dal matrimonio tra i due sono nati due figli Mathias e Lukas. Nonostante l’importante storia, i due divorziarono nel 1991.

Niki Lauda, il dono della seconda moglie Birgit Wetzinger

Dopo il divorzio con Marlene Knaus, nella vita di Niki Lauda è arrivata Birgit Wetzinger. I due si sono sposati nel 2008. Birgit Wetzinger conobbe il pilota perché lei era hostess nella compagnia aerea Lauda Air, fondata proprio da Niki nel 1979. Nonostante i 30 anni di differenza, i due coronarono il loro sogno d’amore con le nozze. Proprio Birgit ha fatto un grande dono a Niki. Quattro anni dopo l’inizio della loro storia, il pilota rischiò di morire. La donna non ci pensò su due volte a donare un rene all’uomo che amava. L’amore tra Niki Lauda e Birgit è stato anche coronato dalla nascita di due gemelli Mia e Max. “Vorrei proteggere la mia felicità” e “non voler come Boris Becker vivere la vita in pubblico”, dichiarò Lauda dopo aver ufficializzato il secondo matrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA