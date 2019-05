Nina Moric, messaggio per Fabrizio Corona in carcere/ “Carlos ti sta aspettando”

Lo scorso 25 marzo Fabrizio Corona è tornato in carcere. L’ex re dei paparazzi è attualmente ancora detenuto nel a San Vittore ma a casa c’è chi lo sostiene costantemente e lo attende con ansia: suo figlio Carlos Maria. Nonostante i dissapori del passato, Nina Moric ha sempre manifestato di essergli vicina e, soprattutto in questa delicata situazione, ha palesato di non volersi tirare indietro. Così, sui social, ha pubblicato proprio nelle ultime ore un messaggio che è quasi una sorta di incoraggiamento per il suo ex. “Carlos is waiting for you” (in italiano: Carlos ti sta aspettando) scrive la Moric su Instagram su di una foto del passato che li vede insieme, più giovani e felici. La modella croata manifesta quindi la sua vicinanza a Corona, rassicurandolo sul fatto che anche Carlos stia aspettando con ansia il suo ritorno.

NINA MORIC E CARLOS VICINI A FABRIZIO CORONA

D’altronde solo poche settimane fa, durante la sua partecipazione a Live non è la d’Urso, Nina Moric ha appunto parlato di Fabrizio Corona e di come Carlos Maria avesse avuto occasione di vedere suo padre. La modella croata ha inoltre rassicurato tutti sulle condizioni di salute oltre che di quelle psicologiche dell’ex re dei paparazzi, assicurando “Sta bene”. “Non credete a chi spara c*****te tipo Urtis che dice che potrebbe suicidarsi – ha poi tuonato la Moric – . Sono c****te che dicono giusto per far parlare gli idioti. Carlos ha già visto il padre, per ora lo ha portato la nonna, ma se capita lo porterò anche io” ha concluso la bella Nina.

