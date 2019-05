Noemi Amici, chi è/ Ciao Darwin: “Indiani? Se ti prendevano ti tagliavano il pene”

Noemi Amici è tra le protagoniste di Ciao Darwin 2019 nella prova della Macchina del Tempo. La modella romana, che indossa la divisa della Roma nella sfida Tutti contro Juve, cerca di raccogliere punti per il suo team. Giovane, bionda e simpatica. Sui social è molto attiva, a quanto pare è una grande appassionata delle serate in discoteca e della televisione. La signorina della Roma, come la chiama Paolo Bonolis, compie qualche strafalcione durante il questionario posto dal conduttore durante la Macchina del Tempo. Siamo ai tempi degli indiani: “Cosa tagliavano all’epoca? C’era il taglio del pene” risponde Noemi. Cala il geo in studio, le domande continuano, la sfida Noemi Amici e Daniela della Juve prosegue senza sosta. Le due tribù esaltano le beniamine, impegnate nel duello probabilmente più divertente la serata. Per Noemi Amici è l’occasione di mettersi in mostra davanti al grande pubblico, con tutta la sua simpatia ed un’imitazione che per Bonolis “sembra un attacco di colite”.

Noemi Amici, Ciao Darwin: la sfida Juve vs Altri

Noemi Amici è alle prese con il “capo delle arrapao” nella prova della Macchina del Tempo. La ragazza deve esprimersi a gesti, non può parlare. Le mimiche sono esilaranti, Bonolis ovviamente non perde l’occasione per infierire. “Caster lingua biforcuta? Era un bu…rino. Un bu…giardo!” risponde Noemi, che indovina. La sfida prosegue: Noemi e Daniela devono liberare “a mozzichi” due splendide vallette. “Slacciate quei nodi, forza! Slacciate. Quanti vi stanno invidiando. Siete ad un passo dalla vittoria….”. E per un soffio Daniela anticipa Noemi Amici, che può rifarsi nella prova del saloon. “A che ora avvenivano i duelli fuori dal saloon?” domanda Bonolis. “A mezzogiorno” risponde sicura Noemi. Si parla anche di cinema, de Il Buono il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone. Entrambe le concorrenti dimostrano una buona cultura cinematografica, rendendo la sfida della macchina del tempo più equilibrata.

Noemi vs Daniela, Ciao Darwin

Paolo Bonolis fa rientrare Noemi e Daniela in studio in modo esilarante. Le due concorrenti giungono al traguardo a bordo di un sacco, che vede la Juve trionfare. Noemi Amici ha il fiatone ed è molto delusa: “Grazie lo stesso a tutti”. Paolo Bonolis fa i conti e decreta la vincitrice della sfide: “150 punti per Tutti, 180 punti per la Juve. Noemi perde la sfida, ma la sua squadra resta ancora in vantaggio”. Sono infatti 46 i punti di vantaggio per il team dei Tutti, che ora rischia la rimonta della Juve. Noemi abbandona la scena tra gli applausi della sua squadra. Partono anche dei cori contro la Juve, Bonolis nel frattempo ricorda che la sfida si può rivedere su Mediaset Play: “Altrimenti sareste stati normali”.



