Noemi Mattei, chi è/ Video: la 21enne conquista Morgan a The Voice of Italy

Noemi Mattei, chi è la 21enne di Roma che ha stregato tutti a The Voice of Italy? La giovane, in arte Naive, ha cantato “Strong” dei London Grammar nella prima Blind Audition del talent show condotto da Simona Ventura ed ha conquistato sia i coach che il pubblico a casa. Noemi frequenta l’Accademia Superiore della Moda e la musica ha un ruolo fondamentale nella sua vita: rappresenta la valvola di espressione e di sfogo del quotidiano. La giovane non è molto felice dell’eccessivo impegno richiesto dal suo percorso di studio, che assorbe molto del tempo che potrebbe dedicare alla sua passione o al lavoro per finanziare le lezioni di canto, strumento e composizione. Ora The Voice of Italy potrebbe cambiare la sua vita, in un momento delicato per qualsiasi ragazzo: quella fase in cui si fatica a trovare un senso alle cose, il talent show può dargli l’opportunità di crescere.

NOEMI MATTEI, IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE A THE VOICE OF ITALY

La sua esibizione ha infiammato lo studio di The Voice, con Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno che si sono girati per lei. Tutti tranne Gigi D’Alessio, dunque. Dopo aver riflettuto su quale coach scegliere, Noemi Mattei ha optato per Morgan, che ha commentato: «Ragazzi mi dispiace tanto per voi, mi dispiace tanto per voi. Credo che la fiducia sia un’ottima base di partenza, brava». Una scelta che in molti sul web hanno condiviso, elogiando le qualità canore della giovanissima romana: «Che stileeee! Adoro la sua voce!», «Questa ragazza ha una voce pazzesca», «Timbro particolare… purtroppo non molto precisa in alcuni punti, ma sicuramente sarà stato per l’emozione. Comunque è stata una bella esibizione». Ora è pronta per una nuova avventura: Noemi sente di avere cose da dire e, infastidita dai luoghi comuni, è per questo che desidera scrivere. Qui di seguito vi proponiamo il video dell’esibizione





