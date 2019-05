Non Stop/ Video, su Rai 2 il film con Liam Neeson (oggi, 17 maggio 2019)

Non stop va in onda oggi, 17 maggio 2019, su Rai 2. Si tratta di un thriller inglese del 2014 che è stato distribuito dalla Buena Vista Pictures. Un film che lascerà tutti senza fiato per le sue scene di movimentato intrattenimento, suspence e colpi di scena sono stati ben studiati dal regista Collet-Serra. Liam Neeson è il protagonista principale, attore noto per la sua partecipazione al film la lista di Schindler, che poi è anche colui che ha fortemente voluto questa pellicola ed ha sempre detto che questo è uno dei film che è fiero di aver interpretato nella sua vita. Passiamo poi a considerare gli aspetti principali della scenografia, Hammond ha dichiarato di aver fatto con tutti i particolari una vera e propria ricostituzione dell’aereo nei minimi dettagli. Sappiamo che questo è un film girato interamente negli Stati Uniti e con lingua originale quella inglese. Tutto curato nei minimi dettagli, è un film che non lascia trapelare la sua trama, non è facile arrivare a comprendere chi tiene le redini di questo bellissimo film.

Clicca qui per il trailer del film

Non Stop, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Non Stop. L’agente federale William Hill in viaggio su di un aereo per lavoro si trova dalla partenza a ricevere strane minacce sul suo telefono, le viene detto che se entro venti minuti non paga un riscatto di 150 milioni una persona li accanto a lui morirà, e questo ogni volta fino a che non riceveranno il denaro. Lui inizia una estenuante ricerca tra i passeggeri del colpevole, ma purtroppo i primi venti minuti scadono e la prima vittima, che è il capitano dell’equipaggio, perde realmente la vita. A questo punto parte una tremenda corsa contro il tempo per trovare il vero colpevole. Parte dunque una caccia al sospetto che però porta a molti errori di valutazione, a tanti colpi di scena e estenuanti ricerche. Purtroppo altri venti minuti scadono ed un’altro passeggero perde la vita. A questo punto l’agente federale chiede ai colleghi a terra di pagare il riscatto per salvare il resto dei passeggeri, non potendosi offrire come vittima perché il ricattatore gli ha espressamente detto che lui sarà l’ultimo a morire. Ma da terra sospettano addirittura che sia lui stesso ad aver macchinato tutto quanto. Ad un certo punto viene anche scoperto che nei bagagli c’e una bomba, le operazioni si fanno ancor più difficoltose. L’uomo prende tutti i bagagli e li porta a fondo aereo per far scoppiare la bomba senza ulteriori vittime. A questo punto Bowen il reale organizzatore esce allo scoperto, è stato lui per vendicare le vittime delle torri gemelle e per far capire che la vera piaga era la sicurezza della compagnia aerea. In una colluttazione Bill uccide l’uomo e durante lo scoppio della bomba spinge White il complice dentro a morire nella stiva. Nel frattempo il co pilota riesce a far atterrare l’aereo senza altre vittime. A terra Bill riceverà le scuse dei colleghi e le lodi per il suo comportamento tenace.

Trailer del film “Non Stop”





© RIPRODUZIONE RISERVATA