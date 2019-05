Nonna Licia a Pomeriggio 5/ Influencer a 89 anni: “Ho posato anche un po’ nuda”

Si parla di bellezza a tutte le età nel nuovo talk di Pomeriggio 5 e tra gli ospiti, Barbara d’Urso presenta anche Nonna Licia. Qualcuno già la conosce perché molto si è parlato di lei negli ultimi giorni. Licia è infatti una bella signora 89enne che fa l’influencer. Una “carriera” nata per caso e grazie al nipote 33enne Emanuele Usai che ha un giorno deciso di crearle un account su Instagram, il cui nome è “liciafertz”. Un profilo che ha riscosso un grandissimo successo e che, a distanza di circa un anno, è arrivato a raccogliere oltre 10mila i follower da tutto il mondo, principalmente da Stati Uniti e Gran Bretagna. I follower la seguono passo dopo passo nei suoi scatti, alcuni dei quali anche un po’ hot. Nonna Licia ha conquistato il web grazie alla sua determinazione e ad un profilo molto originale.

Nonna Licia e le foto hot…

E a chi le ha chiesto delle foto un po’ hot, Nonna Licia ha risposto: “Perché no? Ho posato anche un po’ nuda, ma tanto quando vado al mare sono più scoperta. – ha ammesso l’89enne, come riporta il Messaggero, per poi aggiungere – Questi falsi pudori proprio non esistono: uno ha la sua età, deve contenersi e fare delle cose adeguate però non ci vedo niente di particolare”. Nonna Licia ha incantato anche il pubblico di Pomeriggio 5 quando oggi, Barbara d’Urso l’ha presentata e ha descritto in poche parole la sua carriera da influencer. Anche il web ha avuto per lei grandi complimenti: “Essere così a 89 anni, magari ci arrivassi! Grande Nonna Licia!” ha scritto una telespettatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA