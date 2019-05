NUNZIA DE GIROLAMO E RAIMONDO TODARO/ “Lucarelli? Pregiudizio su di me” (Domenica In)

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In” di Mara Venier in onda domenica 19 maggio su Rai1. La ex deputata di Forza Italia è pronta a raccontare la sua esperienza a Ballando con le Stelle 14, il dancing show di successo campione d’ascolti del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Le performance da ballerina della De Girolamo non sono passate inosservate alla giuria che, settimana dopo settimana, si è espressa sempre contro la politica. “I giurati hanno sempre emesso un giudizio personale su di me e mai tecnico. L’unica persona che ha dato giudizi tecnici è chi ne capisce, ovvero Carolyn Smith. Dal resto della giuria sento critiche gratuite che io non merito così come non merita nessun altro concorrente. Credo che il popolo di Ballando con gradisca il pregiudizio” ha dichiarato la De Girolamo dalle pagine del settimanale Spy.

Nunzia De Girolamo: “A Ballando con le stelle per rimettermi in forma”

Non solo, Nunzia De Girolamo ha anche raccontato di essere rimasta inizialmente stupita dall’invito a partecipare a Ballando con le Stelle 14. Intervistata da Off detto: “la mia prima reazione è stata di stupore. Poi, complice la testardaggine di Milly, ho accettato. Ho voluto sfidarmi da un punto di vista fisico, ma anche mettere a nudo alcuni lati del mio carattere, come la femminilità, che ho mascherato in questi anni di politica per proteggermi da un contesto maschilista”. Non solo, al settimanale Spy ha rivelato di aver accettato per una serie di motivi: bisogno di leggerezza, ma anche per rimettersi in forma e riscoprire così alcuni lati della sua femminilità. La politica non nasconde di essersi preoccupata per la reazione del pubblico e dei suoi colleghi alla sua partecipazione allo show, ma alla fine tutto è andato per il meglio!

Nunzia De Girolamo: “Selvaggia Lucarelli ha un pregiudizio nei mie confronti”

La De Girolamo ha poi attaccato la giuria di Ballando con le Stelle 14 che ha dimostrato diverse volte di non apprezzare l’impegno sia fuori che sul palco come ballerina. La ex deputata di Forza Italia su Carolyn Smith ha usato solo parole di stima: “La vera maestra professionale, attenta”. Parlando di Ivan Zazzaroni, invece, ha detto. “Conosce le dinamiche essendo stato concorrente” ,mentre su Fabio Canino: “Si ricrederà, non mi ha mai dato voti alti”. Non manca all’appello Selvaggia Lucarelli, la giurata con cui ha avuto più scontri sia durante la diretta dello show che sui social: “ha un pregiudizio nei miei confronti, è evidente. Basta rivedere i suoi commenti alle mie esibizioni, sempre molto personali”. Infine Guillermo Mariotto su cui ha detto: “Scherzosamente gli ho detto che è una minestra riscaldata”. Una cosa è certa, gli attacchi non l’hanno sfiorata minimamente. “mi infastidiscono soltanto quando a parlare sono persone che io stimo e a cui voglio bene. Degli altri non me ne può fregar di meno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA