NUNZIA DE GIROLAMO E RAIMONDO TODARO/ Video, la coppia è a rischio (Ballando 14)

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2019, il dancing show condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. La ex deputata di Forza Italia però è a rischio e potrebbe saltare la puntata di sabato 27 aprile 2019. La De Girolamo, infatti, non si è risparmiata durante queste settimane sottoponendosi a duri allenamenti cercando di seguire alla lettera le indicazioni del maestro di ballo Raimondo Todaro. Dopo l’infortunio alla spalla di Todaro per fortuna risolto nel giro di pochissimo tempo, questa volta è toccato alla politica che presenta una contusione ad una costola e un edema sul torace. Un infortunio testimoniato da tanto di video in cui si vede la De Girolamo con un bustino che non le consentirebbe di muoversi con facilità. Possibile quindi che i due saltino la puntata di sabato stando anche a quanto detto dalla stessa Nunzia in un video pubblicato sui social: “Io questa settimana non lo vedo proprio il ballo. Come sto ora non posso nemmeno ridere”.

Nunzia De Girolamo conquista tutti

Per Nunzia De Girolamo le cose a Ballando con le Stelle 2019 stanno migliorando. Durante l’ultima puntata del dancing show di successo di Rai1, la ex deputata di Forza Italia si è esibita in una sensuale bachata accompagnata dal maestro e partner di ballo Raimondo Todaro. Una performance che ha stupito pubblico e giuria di esperti; a cominciare da Fabio Canino che ha gridato al miracolo al punto da dire: “Mi è sembrato quasi che lei ballasse”. Il pubblico in studio non ha gradito il commento di Canino spingendolo così a ritrattare subito quanto detto: “Volevo dire che ha ballato”. Commenti entusiastici anche da parte della presidente di giuria Carolyn Smith che ha detto: “Tanti professionisti non fanno la figura che hai fatto tu. Veramente brava”. La De Girolamo ha portato a casa un sacco di complimenti compresi quelli di Roberta Bruzzone, che ha colto l’occasione per chiederle: “Che dice tuo padre, riguardo alla tua presenza qui?”. La replica della De Girolamo non è tardata ad arrivare: “Non è ancora convinto”.

Nunzia De Girolamo: i commenti sui social

La performance di ballo di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro oltre a conquistare i giurati di Ballando con la Stelle 14 ha ricevuto tantissimi apprezzamenti anche dal pubblico da casa e da quello dei social. In tantissimi, infatti, sui social hanno espresso commenti a favore della coppia. C’è chi ha scritto: “Nonostante l’infortuno di Raimondo Todaro, la performance con Nunzia De Girolamo a Ballando con le stelle è stata grandiosa. L’ex onorevole con il vestito rosso era una esplosione di femminilità” oppure chi ha sottolineato la bravura, simpatia e sensualità dell’ex deputata di Forza Italia: “carissima nunzia sei simpaticissima e bravissima e sensuale ballerina. Complimenti e auguri per domani sera. Ti auguro anche una meritata vittoria!”. C’è anche chi grida al miracolo compiuto da Todaro: “Si… brava Nunzia bravo Todaro..fa miracoli…”. Non resta che attendere la puntata di sabato 27 aprile per scoprire se la coppia ballerà oppure no!

Il video di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro





