Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro/ Video penalizzati dalla giuria? (Ballando 2019)

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono riusciti finalmente a vincere una puntata di Ballando con le Stelle 2019, anche se parte del merito è dovuto al tesoretto del custode. La concorrente e il maestro tra l’altro hanno subito una penalità perché non si sono esibiti durante il loro turno, ma solo di un punto per volere della Presidente di giuria Carolyn Smith. La colpa è tutta da attribuire alla serie di acciacchi avuti in settimana, sia per Nunzia che per Raimondo. Entrambi sono stati visitati più volte dai medici della produzione e nonostante questo sono riusciti ad adattare l’esibizione alle loro capacità fisiche. Senza l’ombra del regolamento sulle spalle, la coppia forse non sarebbe stata nemmeno sfiorata dalla penalizzazione. Milly Carlucci invece ha scelto di sottolineare, come già fatto in precedenza da Ivan Zazzaroni, che le regole prevedono la possibilità di rinviare in casi estremi il proprio turno di esibizione, così come un piccolo scotto da pagare. Dopo essere finiti in ottava posizione con 33 punti, Nunzia e Raimondo sono schizzati fino al primo posto con un 81 finale.

Nunzia De Girolamo penalizzata dalla giuria?

Nessun commento da parte della giuria per l’ultima esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, per volere della conduttrice di Ballando con le Stelle 2019. Visto che il ballerino si è dovuto imbottire di farmaci per potersi presentare in pista, la padrona di casa ha chiesto ai giudici di non dilungarsi con le motivazioni e di passare solo alle palette. Il pubblico presente in studio invece ha gradito in particolare la performance della concorrente, per un Paso Doble sicuramente rivisitato in base alle condizioni fisiche di entrambi. Di manica larga solo Fabio Canino, che ha deciso di premiare la coppia con un 8. Utile anche per bilanciare i due 5 assegnati invece da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Fra i balli preferiti di Nunzia fatti finora troviamo invece la Bachata, come ha svelato in una recente diretta su Facebook. La concorrente inoltre crede che la giuria sia particolarmente critica nei suoi confronti, sempre pronta ad assegnarle voti bassissimi anche di fronte a performance positive.

Nunziatina e Raimondo Totano sono guariti?

C’è tanta strada ancora da fare per Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro e soprattutto un riscatto da portare a segno per quanto accaduto a Ballando con le Stelle 2019 la settimana scorsa. Escludendo il tesoretto del custode, la coppia non sarebbe riuscita a portare a casa una vittoria certa ed il rischio è di finire persino allo spareggio in una delle prossime puntate. Per ora i social sembrano apprezzare Nunziatina e Totano, come si sono ribattezzati a vicenda ballerina e maestro, ma non è escluso che questo tipo di popolarità possa scemare all’improvviso. Ne sa qualcosa Antonio Razzi, che dopo essere stato nominato il preferito del pubblico ha perso anche l’appoggio del televoto. La gara diventa inoltre sempre più aspra e questo impone a Nunzia e Raimondo di affrontare la pista con qualche asso nella manica, anche per dimostrare i miglioramenti ottenuti durante il percorso nel dance show. Le qualità ci sono tutte, ma sembra che gli imprevisti, soprattutto fisici, non giochino a favore della loro coppia.

Video di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

