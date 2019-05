ORLANDO PUOTI/ Il principe azzurro di Avanti un altro “clonato” dalle Iene?

Orlando Puoti, principe azzurro di Avanti un altro, sarà protagonista della puntata di oggi de Le Iene. Proprio il programma di Italia Uno ha fatto trapelare dalle sue anticipazioni come il personaggio lanciato su Canale 5 da Paolo Bonolis sarà oggetto di un non meglio precisato tentativo di “clonazione”. Cosa si cela dietro le intenzioni – decidete voi se pacifiche o meno – da parte del programma di Italia Uno? Orlando Puoti nel giro di poche apparizioni ha conquistato il pubblico di Avanti un altro grazie alla sua simpatia travolgente. Ora si pone un quesito: nel caso in cui il tentativo di clonare il principe azzurro andasse a buon fine cosa accadrebbe per Bonolis? Sarebbero addirittura due i principi pronti a svolazzare nello studio di Avanti un altro e a porre strani quesiti ai concorrenti?

ORLANDO PUOTI, PRINCIPE AZZURRO DI AVANTI UN ALTRO CLONATO DALLE IENE?

Per quanti non abbiano ancora avuto modo di apprezzare le doti comiche di Orlando Puoti, tracciamone un breve profilo. Oltre a svolgere il ruolo di principe azzurro all’interno di Avanti un altro, il 38enne napoletano lavora anche come assistente amministrativo scolastico. Ci sono pochi dubbi sul fatto che Orlando Puoti sia stato aiutato nel compito di bucare lo schermo oltre che dagli autori del game-show che hanno ritagliato per lui un ruolo perfetto, anche dalle sue esperienze pregresse a contatto col pubblico, dal momento che Orlando Puoti è stato anche un animatore. Ma occhio a pensare che Puoti sia un personaggio soltanto “fiabesco”: tra le curiosità che lo riguardano, infatti, c’è anche quella che lo ha portato a conseguire un Master in criminologia e Studi giuridici forensi. Ve lo sareste mai aspettato? In ogni caso l’interrogativo giusto è un altro: il principe azzurro di Avanti un altro sarà o no clonato?

