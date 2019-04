Ornella Vanoni/ “L’amore? Ho detto basta a 64 anni per colpa del mio ex”

È Ornella Vanoni la protagonista dell’intervista ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L’icona della musica italiana si è raccontata senza peli sulla lingua, partendo da un delicato argomento: l’amore. Viene infatti chiesto alla Vanoni se oggi ci sia qualcuno nel suo cuore ma la cantante nega: “No, e non mi piacerebbe esserlo” e aggiunge “Quando si decide di non avere più rapporti, perché ci si è stufati…” La cantante motiva questa sua dichiarazione: “A 64 anni ero ancora in forma, poi ho detto basta. Ora io amo i miei figli, i miei nipoti, i miei amici. – tuttavia ammette – Però mi manca molto la tenerezza, la carezza, la telefonata della buona notte”. Quando le si fa notare che a 64 anni si è ancora abbastanza giovani, la Vanoni taglia corto: “Che devo dire, avrò sbagliato compagno”.

Ornella Vanoni: “Il mio ex? Ci sono stata 5 anni, troppi!”

È questo lo spunto per parlare del suo ex compagno e di come abbia portato Ornella Vanoni a perdere quasi fiducia nell’amore. “Si. Ci sono stata insieme 4 o 5 anni: troppi”. È per questo che, anche qualora ci fosse qualcuno pronto a conquistarla, lei non vorrebbe avere un’altra storia d’amore. Ornella Vanoni rimane quindi concentrata sul lavoro e ammette di avere molto sogni per il futuro: “Vorrei fare dei reading, ne ho in mente uno, a teatro, su una cosa di Pasolini sconosciuta”. Oggi la Vanoni ha 84 anni, quelli che ammette di sentirsi addosso ma non in testa. “Vorrei vivere fino a 90 anni” aggiunge “Si perché poi ti annoi secondo me, e poi con tutta la vita piena che ho avuto…Ho idea che morire troppi tardi non sia il massimo” ha motivato.

