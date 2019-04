Ossigeno/ Anticipazioni e ospiti: Zerocalcare, Marco D’Amore e i Subsonica

Ossigeno torna con una nuova puntata oggi, 25 aprile 2019, alle 23.10 su Rai Tre. Come al solito alla conduzione ci sarà Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours ed ex giudice di X-Factor. Tra i tanti ospiti spunta il nome di Zerocalcare illustratore molto legato alla scena underground e in grado di portare ancora avanti la voce della generazione di quelli nati negli anni novanta. Sarà pronto ad affrontare discorsi molto delicati come la responsabilità sociale e civile del cittadino e dell’artista. Nato come Michele Rech il 12 dicembre del 1983 aderisce a uno stile di vita straight edge cioè privo di consumo di tabacco, alcol e droghe. Due anni fa stupì la voce che erano state vendute quasi 700mila copie dei suoi libri. Vedremo se si parlerà del tema legato anche alla liberazione che cade proprio in questa giornata.

Ossigeno, anticipazioni e ospiti: nel parterre anche Marco D’Amore

Tra gli ospiti di Ossigeno ci sarà anche Marco D’Amore, attore diventato noto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie televisiva Gomorra. Accompagnato da Manuel Agnelli e dagli Afterhours proporrà una versione molto andante di “For what it’s worth” dei Buffalo Springfield gruppo folk che era capitanato da Neil Young. In studio ci saranno anche i Subsonica che insieme a Willie Peyote interpreterà L’incubo, nuovo brano che è stato tratto dall’album 8 uscito pochi mesi fa. Tra i personaggi più criticati del momento sarà poi in studio Young Signorino al quale saranno ovviamente sottoposte anche delle domande abbastanza pesanti legate ai temi forti trattati nelle sue canzoni. Per finire vedremo sul palcoscenico Ayse Hassan e Fay Milton che suoneranno insieme ad altri The Killing Moon.

